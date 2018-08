Cum arată cel mai nou loc de joacă din Ploiești. A fost inaugurat de copii, fără oficialități FOTO

Astăzi a fost inaugurat cel mai nou loc de joacă din Ploiești. La eveniment au fost invitați exclusv copiii, unii dintre ei provenind de la centrul social Rază de Soare.

Este vorba de o investiție a rafinăriei Petrotel Lukoil realizată în incinta PARCULUI MEMORIAL "COSTANTIN STERE".

Copiii centrului social au avut parte de cadouri, un prânz și o vizită la Zoo Bucov.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”RAFINARIA PETROTEL-LUKOIL continuă astfel dezvoltarea locurilor de joacă bazate pe cauciuc anti-traumă, (al 4 -lea loc modern, celelalte fiind construite in incinta COLEGIULUI "JEAN MONNET", zona CINA NORD, Crangasi Mihai Bravu *relocat IN PARCUL BUCOV pe alei in urma retrocedarii terenului pe care a fost amplasat locul de joaca*)” se arată în comunicatul companiei.

FOTO Cum arată cel mai nou loc de joacă din Ploiești