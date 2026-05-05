Prahova: Proiect de peste 80 milioane lei pentru îmbunătățirea serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru un amplu proiect dedicat creșterii calității serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități.

Proiectul, intitulat „Întărirea capacității profesioniștilor în lucrul cu persoanele cu dizabilități”, are o valoare totală de peste 80,5 milioane de lei și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Implementarea se va desfășura în perioada mai 2026 – aprilie 2029 și urmărește dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul social și medical, precum și crearea unor instrumente moderne de lucru. Printre principalele rezultate vizate se numără formarea specialiștilor, dezvoltarea unei platforme online de instruire și îmbunătățirea metodelor de evaluare și accesibilitate a serviciilor.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Ministerul Muncii și alte 11 direcții generale de asistență socială din țară, ceea ce îi conferă o dimensiune națională și un impact extins.

Reprezentanții instituției subliniază că inițiativa va contribui la modernizarea sistemului de protecție socială, la creșterea eficienței serviciilor și la o mai bună adaptare a acestora la nevoile beneficiarilor. Pe termen lung, proiectul își propune să susțină un sistem mai accesibil, echitabil și centrat pe persoană.

Valoarea eligibilă aferentă DGASPC Prahova este de peste 3,6 milioane de lei, sumă care va sprijini direct activitățile derulate la nivel județean.