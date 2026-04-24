Dezbatere de amploare la Ploiești despre sistemul antigrindină. Fermieri și autorități, față în față la conferința OPH

Într-un moment critic pentru agricultură, Observatorul Prahovean a organizat joi, 23 aprilie, la Hotel Central din Ploiești, o dezbatere amplă pe tema viitorului sistemului antigrindină, reușind să aducă la aceeași masă toți actorii relevanți: autorități, specialiști și fermieri. Conferința „Programul antigrindină în Prahova, încotro?” s-a dovedit un real succes prin participarea numeroasă și dialogul deschis dintre părțile implicate. VIDEO la finalul articolului.

Evenimentul, moderat de jurnaliștii Corina Matei și Marius Nica, a reunit reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor implicate. Printre invitați s-au numărat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Violeta Mușat, oficiali ai companiei Electromecanica, producătorul rachetelor antigrindină, precum și reprezentanți ai Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină.

La discuții au participat și prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Mario Soare, deputații USR, Felix Bulearcă și George Marussi, deputatul ex-POT, Dan Nicolae, dar și numeroși agricultori, de la apicultori și viticultori până la fermieri din cultura mare.

Dialog real între autorități și agricultori

Timp de peste două ore, sala plină a devenit spațiul unui dialog autentic, în care participanții au adresat întrebări directe și au exprimat opinii argumentate. Atmosfera a fost una dinamică, cu intervenții atât tehnice, cât și emoționale, semn că subiectul este de maxim interes pentru comunitate.

Fermierii și-au exprimat pozițiile divergente: unii au cerut reluarea rapidă a programului pentru a-și proteja culturile, în timp ce alții au solicitat clarificări privind impactul asupra mediului și precipitațiilor. Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită AICI

Ministerul Agriculturii recunoaște: lipsesc studiile esențiale

Reprezentanții Ministerului Agriculturii au subliniat că, în prezent, nu există studii concludente care să stabilească dacă sistemul antigrindină are efecte benefice sau negative.

Această lipsă de date științifice reprezintă principalul obstacol în reluarea programului, suspendat la nivel național în urmă cu un an, după aproximativ 20 de ani de funcționare.

Problemele rămân, în ciuda deciziilor din instanță

Deși ordinul de suspendare a fost anulat în instanță la începutul anului 2026, situația rămâne incertă.

Problemele structurale persistă și sunt documentate oficial:

• lipsa studiilor de impact asupra mediului și regimului precipitațiilor

• absența omologării legale pentru tehnologie și infrastructură

• inexistența unei analize cost-beneficiu, semnalată de Curtea de Conturi

În prezent, România dispune de 106 puncte de lansare a rachetelor antigrindină, 2 2 de puncte de lansare fiind în Prahova., toate fiind coordonate din șase unități, însă utilizarea lor este în continuare sub semnul întrebării.

Un pas important spre clarificare

Succesul conferinței organizate la Ploiești de Observatorul Prahovean constă în faptul că a reușit să aducă împreună toate părțile implicate și să deschidă un dialog necesar.

Chiar dacă nu s-au conturat soluții definitive, dezbaterea a evidențiat clar nevoia de transparență, studii solide și decizii asumate pentru viitorul agriculturii prahovene.