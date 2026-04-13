Ultima zi din minivacanță de Paște, pe pârtii la Sinaia

Autor: Roxana Tănase
Pasionații sporturilor de iarnă și-au început ziua de luni, 13 aprilie, pe pârtie, la Sinaia. După mesele îmbelșugate și zilele petrecute în familie, mulți au ales să-și încheie minivacanța de Paște pe pârtie, profitând de condițiile încă bune din zona alpină.

Încă de la primele ore ale dimineții, domeniul schiabil a devenit animat la Sinaia. Toate pârtiile din golul alpin sunt deschise, iar accesul către altitudine este asigurat de instalațiile de transport pe cablu.

Potrivit administratorilor instalațiilor de transport pe cablu, teleschiul Călugărul, telescaunele Dorului și Soarelui, precum și Gondola Carp sunt deschise până la ora 16:00.

Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) și Gondola Sinaia (Cota 1000 – Cota 1400) funcționează cu public până la ora 17:00.

Banda pentru începători de la Cota 2000 este, de asemenea, în funcțiune începând cu ora 10:00, atrăgând numeroși turiști aflați la primele experiențe pe schiuri.

Pentru mulți dintre cei prezenți, aceasta este ultima ocazie de relaxare înainte de revenirea la programul obișnuit, chiar dacă asta presupune și timp de așteptare la cozi la instalațiile de transport pe cablu.

În paralel, se estimează că traficul rutier spre și dinspre Sinaia va fi în creștere, iar șoferii trebuie să se aștepte la valori ridicate pe principalele artere de pe Valea Prahovei, DN1 și DN1A.

