Când este următoarea minivacanță după Paște

Românii care au beneficiat de minivacanța de Paște se pot pregăti deja pentru următoarele zile libere legale. Prima minivacanță după Paște va avea loc la începutul lunii mai, cu ocazia Zilei Muncii.

Astăzi se încheie minivacanța de Paște, însă interesul pentru următoarele perioade libere este deja ridicat. Mulți români și-au făcut din timp rezervări pentru viitoarele minivacanțe.

Minivacanța de 1 Mai

Minivacanța de Paște se încheie luni, 13 aprilie. Următoarea zi liberă legală este 1 mai, care în 2026 pică într-o zi de vineri, oferind astfel trei zile consecutive de odihnă, împreună cu weekendul.

Mulți români aleg această perioadă pentru scurte escapade sau pentru a petrece timp în aer liber, la munte sau la mare.

Sărbătoare cu dublă semnificație de 1 iunie

La finalul lunii mai urmează o zi liberă legală, de Rusalii. Prima zi este duminică, 31 mai, iar a doua zi, luni, 1 iunie, este liberă legal.

Data coincide cu Ziua Copilului, ceea ce permite o nouă minivacanță de trei zile. Perioada este potrivită mai ales pentru familiile cu copii, care pot planifica activități sau mici vacanțe.

Minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

O altă perioadă în care se pot lega mai multe zile libere este la finalul lunii noiembrie. Ziua de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) cade luni, iar 1 decembrie (Ziua Națională a României) este marți, oferind posibilitatea unei minivacanțe extinse.

Practic, în funcție de programul de lucru, unii angajați pot beneficia chiar de patru zile libere consecutive.

Trei zile libere de Crăciun

La finalul anului, Crăciunul aduce, de asemenea, o minivacanță. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, pică vineri, urmată de a doua zi, sâmbătă, 26 decembrie.

Astfel, românii vor avea parte de un weekend prelungit de trei zile. Este una dintre cele mai așteptate perioade din an, dedicată familiei și tradițiilor.

Calendarul zilelor libere legale

1 mai – Ziua Muncii (vineri)

31 mai – Rusaliile (duminică)

1 iunie – A doua zi de Rusalii (luni) / Ziua Copilului

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)