Incendiu în comuna Aluniș înainte de Paște. O familie cu trei copii a rămas fără acoperiș deasupra capului

Un incendiu devastator izbucnit în urmă cu două zile, în localitatea Aluniș, chiar înainte de sărbătorile pascale, a lăsat o familie fără acoperiș deasupra capului. Locuința, construită în urma a 10 ani de muncă, a fost distrusă complet de flăcări, iar proprietarii nu au mai reușit să salveze nimic. (Galerie foto la finalul textului)

- Publicitate -

În casă locuiau Eliza și Ionuț Enescu, împreună cu cei trei copii ai lor, cu vârste de 9 ani și jumătate, 8 ani și 3 ani și jumătate. Din fericire, membrii familiei au scăpat cu viață, însă au pierdut toate bunurile agonisite în ani de muncă.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de coșul de fum, iar flăcările s-au extins rapid, cuprinzând întreaga locuință într-un timp foarte scurt. „Nu am mai recuperat nimic. Casa era nouă, am muncit 10 ani pentru ea”, au transmis apropiații familiei.

- Publicitate -

Eliza este casnică, iar soțul ei lucrează ca șofer pe TIR. Rămași fără locuință după incendiu cei cinci membri ai familiei sunt găzduiți, pentru o perioadă de timp limitată, de către un unchi.

„Nu am mai recuperat nimic. Casa era nouă, am muncit 10 ani pentru ea”, a povestit Eliza Enescu, care a mai adăugat că în doar câteva momente flăcările au distrus tot ce familia a construit în ani de zile.

Cei care doresc să contribuie pot face donații în contul bancar al familiei:

- Publicitate -

Nume titular – Enescu Elisaveta-Elisa, cont RO44 BRDE 300S V477 6759 3000, în lei.

Orice ajutor poate face diferența pentru această familie greu încercată, care încearcă acum să o ia de la capăt.

Galerie foto:

- Publicitate -