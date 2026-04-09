Cum va fi vremea de Paște la Ploiești. Când revin temperaturile de primăvară

Vremea se menține rece în zona de deal și de munte din Prahova, unde sunt în vigoare atenționări de cod galben și portocaliu de viscol și ninsori. La Ploiești, în weekend, sunt anunțate temperaturi maxime de 12… 14 grade Celsius.

Față de weekendul trecut, când mercurul din termometre a urcat la peste 20 de grade Celsius, de Paște, la Ploiești sunt așteptate temperaturi maxime de 12… 14 grade Celsius.

Joi, 9 aprilie, temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius, iar vineri, 10 aprilie, nu va depăși 9 grade Celsius. În schimb, de săptămâna viitoare, temperaturile maxime încep să crească, la valori de 17… 18 grade Celsius.

Informare meteo de ninsori

Până vineri, 10 aprilie, ora 10.00, potrivit ANM, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45–60 km/h, iar la munte, rafalele vor depăși 80–90 km/h.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge, mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali, unde se va depune strat nou de zăpadă (local de 10–15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp.

Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”, au anunțat meteorologii.

Cod galben de vânt și ninsori viscolite

La munte, joi, 9 aprilie, până la ora 10:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite.

Meteorologii anunță rafale de 70–90 km/h, iar temporar va ninge viscolit, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Tot la munte, până joi, 9 aprilie, ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu de viscol, cu vizibilitate sub 50 de metri.

Local, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 100–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.