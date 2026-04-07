Ploi, vânt puternic și răcire accentuată. Ninsori și viscol în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări de vreme rece, ploi și intensificări ale vântului, avertizări valabile și în Prahova. La munte este așteptat un nou val de ninsori.

Prima informare meteo a intrat în vigoare marți, 7 aprilie, și este valabilă până pe 10 aprilie, ora 10:00. În acest interval se vor înregistra intensificări ale vântului, vreme rece, ploi, dar și ninsori și viscol la munte.

Astfel, temporar, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45–60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80–90 km/h.

„Începând din această noapte (7/8 aprilie), îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării, vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge. În special la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat nou de zăpadă (local de 10–15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10–20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că, până la sfârșitul săptămânii, va fi rece pentru această perioadă. Izolat, se va forma brumă”, potrivit ANM

Cod galben de vânt puternic

ANM a emis și o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă marți, 7 aprilie, până la ora 21:00.

Meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 100–120 km/h.

Cum va fi vremea la Ploiești

Vremea se răcește treptat și la Ploiești. După câteva zile cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius, începând de joi, 9 aprilie, meteorologii anunță o răcire accentuată.

Temperaturile maxime vor coborî la 8–10 grade Celsius, iar ploile nu vor ocoli municipiul. De Paște, pe 12 aprilie, temperaturile vor urca până la aproximativ 13 grade Celsius, în timp ce minimele se vor menține în jurul valorii de 3 grade Celsius.