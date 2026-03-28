Vânt și ploi în Prahova: prognoza meteo pentru luna aprilie

Prahova se află sub cod galben de vânt, iar la munte precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Valul de ploi nu va ocoli nici Ploieștiul, iar meteorologii anunță o răcire accentuată în weekend. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, în aprilie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale.

- Publicitate -

În Prahova este în vigoare, sâmbătă, o informare meteo de ploi, avertizare valabilă până luni, 30 martie, la ora 10:00.

La Ploiești, ploile își vor face simțită prezența în weekend. Temperaturile maxime nu vor depăși 9°C, în timp ce minimele se vor situa între 6 și 7°C.

- Publicitate -

La munte, spun meteorologii, este în vigoare o atenționare de cod galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00. Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50–65 km/h.

Cum va fi vremea în săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice, spun meteorologii, se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

De Paște, potrivit ANM, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

„Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului, spun meteorologii, va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

„Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”, a anunțat ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.