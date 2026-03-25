- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Cum arată colecția Manice Design inspirată de Brâncuși, creată pentru Lace Magazine

Autor: Observatorul Prahovean
manice

Un proiect vestimentar de excepție, semnat de Manice Design, a fost realizat special pentru ediția aniversară Lace Magazine #Brâncuși150, aducând un omagiu unuia dintre cei mai importanți sculptori ai lumii – Constantin Brâncuși.

- Publicitate -

Colecția, surprinsă vizual de Lenscapades și completată de prezența modelului din cadrul Unique Models Agency, propune o interpretare contemporană și profund personală a unor opere emblematice precum Muza adormită, Pasărea în văzduh, Sărutul și Coloana infinitului.

Designerul Mary Marcu, fondatoarea Manice Design, descrie acest demers ca fiind unul provocator și profund introspectiv:

- Publicitate -

„Brâncuși mi s-a părut întotdeauna de neatins, iar începutul acestui proiect a fost însoțit de o teamă reală, mai ales față de reacția celor care îi cunosc și îi iubesc opera. Procesul nu a fost unul simplu, însă, pe parcurs, am reușit să găsesc o direcție autentică, ghidată de simplitate și naturalețe.”

Colecția se remarcă printr-o estetică minimalistă, în care structurile și asimetriile specifice stilului Manice Design sunt reinterpretate prin filtrul sculptural brâncușian. Verticalitatea și repetiția devin elemente centrale, traduse în siluete echilibrate și forme fluide.

Paleta cromatică – dominată de alb, ivory și greige – susține conceptul de puritate și esențializare, evocând materialele și filosofia artistică a lui Brâncuși.

„Provocarea a fost să transpun universul lui Brâncuși în haine, fără să pierd identitatea Manice. Unele piese sunt mai explicite, altele mai subtile, însă toate urmează aceeași linie conceptuală. Piesa mea preferată este cea inspirată din Sărutul – cea mai metaforică și, cred eu, cea mai fidelă ca spirit, fără a fi o reproducere directă.”

Această colecție nu este realizată în scop comercial, ci reprezintă un exercițiu artistic și conceptual, un dialog între modă și sculptură, între contemporaneitate și patrimoniu cultural.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -