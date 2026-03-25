Ce amendă riști dacă abandonezi sau arzi crengi la Ploiești

Arderea sau abandonarea crengilor sau frunzelor pe domeniul public este interzisă la Ploiești. Polițiștii locali au aplicat, în luna martie, cinci sancțiuni, în cuantum de 5.000 de lei, persoanelor fizice depistate că abandonau sau ardeau deșeuri vegetale pe domeniul public din Ploiești.

Abandonarea deșeurilor vegetale pe domeniul public costă scump la Ploiești, sancțiunile ajungând până la 2.000 de lei pentru fiecare faptă constatată. De asta s-au convins, în luna martie, cinci ploieșteni.

Poliția Locală Ploiești a anunțat că, în luna martie, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5.000 de lei, persoanelor depistate în timp ce abandonau sau ardeau deșeuri vegetale pe domeniul public.

Cele cinci contravenții au fost constatate de polițiștii locali pe străzile Zidari, Anul 1848 – în două locații distincte –, dar și pe străzile Pielari și Plopilor.

„Abandonarea ilegală a crengilor provenite din toaletarea arborilor, precum și a altor resturi vegetale pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, arderea resturilor vegetale este strict interzisă și atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale.

Cetățenii au posibilitatea de a preda deșeurile vegetale provenite de pe proprietăți private operatorului de salubritate, contra cost.

Abandonarea acestora pe strazi sau pe spații verzi se sancționează contravențional de către polițiștii locali cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.000 lei, conform H.C.L. nr. 676/2024 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești”, a precizat Poliția Locală Ploiești.