Impozite reduse în Câmpina pentru persoane cu handicap și proprietarii de clădiri vechi

Locuitorii municipiului Câmpina care se încadrează în anumite categorii sociale sau care dețin clădiri vechi pot beneficia de reduceri ale impozitelor locale, în baza Ordonanței de Urgență nr. 9/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 27 februarie 2026 și aduce modificări importante în ceea ce privește taxele locale. Ordonanța prevede reduceri pentru persoanele cu handicap și pentru reprezentanții legali ai acestora, dar și diminuarea valorii impozabile pentru clădirile cu o vechime de peste 50 sau 100 de ani.

Reduceri pentru locuințe

Potrivit noilor prevederi, pentru clădirea de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap se acordă:

50% reducere pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire și supraveghere astfel de persoane;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții legali.

Reducerea se aplică doar pentru partea de proprietate deținută de persoana îndreptățită împreună cu soțul sau soția, nu și pentru cota-parte deținută de alte persoane.

Facilități pentru clădirile vechi

Ordonanța introduce și reduceri pentru clădirile cu vechime mare. Astfel, valoarea impozabilă a acestora se diminuează:

cu 15% pntru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani;

cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani.

Reduceri și pentru terenuri

Aceleași procente de reducere se aplică și pentru impozitul pe terenul aferent locuinței de domiciliu. Astfel:

50% reducere pentru persoanele cu handicap grav și reprezentanții legali;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat și reprezentanții legali.

Și în acest caz, reducerea se aplică doar pentru partea de proprietate deținută de persoana îndreptățită împreună cu soțul sau soția.

Reduceri pentru impozitul auto

Actul normativ prevede facilități și pentru impozitul asupra mijloacelor de transport. Pentru un singur vehicul cu capacitatea cilindrică sub 2000 cmc, se acordă:

50% reducere pentru persoanele cu handicap grav;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

De când se aplică?

Reducerile se aplică începând cu data de 1 martie 2026. În cazul în care contribuabilii au achitat deja impozite mai mari decât cele rezultate după aplicarea noilor prevederi, sumele vor fi regularizate.

Diferențele pot fi compensate cu alte obligații fiscale sau pot fi restituite persoanelor îndreptățite.

În municipiul Câmpina, această prevedere nu produce efecte. Consiliul Local a stabilit, prin HCL nr. 198 din 29 decembrie 2025, nivelul minim al impozitelor prevăzute de lege pentru anul 2026, fără a aplica cote suplimentare de majorare.