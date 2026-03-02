Cât este amenda la Câmpina pentru aruncarea sacilor cu gunoi lângă insulele ecologice

Cele 50 de insule ecologice, montate în Câmpina, ar trebui să reprezinte un pas important spre un sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor. În realitate, în jurul celor 26 de insule, care sunt deja funcționale, se formează zilnic grămezi de saci menajeri, cutii de carton și resturi aruncate la întâmplare. Amenzile, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local, sunt între 1.000 și 2.000 de lei.

Deși sistemul este simplu de utilizat – acces pe bază de cartelă sau cod, compartimentare clară pentru plastic, hârtie, sticlă și deșeuri menajere – mulți cetățeni fie nu știu cum funcționează, fie aleg varianta „mai rapidă”: lasă gunoiul lângă containere.

Oamenii au început să învețe să folosească noile insule, dar sunt încă probleme, spun reprezentanții Primăriei Câmpina, care se ocupă de funcționarea sistemului, prin colectarea deșeurilor.

„Încă mai e de lucrat la capitolul educație, fiindcă sunt în continuare persoane care aruncă sacii cu gunoi pe lângă insule. În primă fază, vom fi înțelegători și vom da avertismente. După perioada de acomodare și după ce, în zilele următoare, toate cele 50 de insule vor fi funcționale, vom trece la aplicarea de amenzi.

Aceste zone sunt monitorizate video, iar persoanele care nu respectă noua modalitate de colectare a deșeurilor sunt surprinse pe camerele de luat vederi”, a transmis Marius Vișan, directorul Poliției Locale Câmpina.

Acesta a mai adăugat că au fost date deja avertismente, dar și trei amenzi. Acestea din urmă au fost aplicate unor persoane care nu erau arondate la punctele de colectare unde au aruncat sacii cu deșeuri.

Cele 50 de insule ecologice de la Câmpina au fost achiziționate și montate printr-un proiect cu fonduri europene obținute prin PNRR.