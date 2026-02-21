Copaci și cabluri căzute, în Prahova, din cauza condițiilor meteo. Intervențiile ISU

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină, pe parcursul nopții trecute, în trei cazuri.

Astfel, angajațiim ISU Prahova au degajat un copac căzut pe partea carosabilă în comuna Vadu Săpat și a unui cablu căzut pe carosabil în municipiul Ploiești, pe Bulevardul București.

De asemenea, a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru degajarea unor elemente de construcție în municipiul Ploiești, Șoseaua Nordului.

”Toate solicitările au fost soluționate și nu au fost înregistrate victime ori pagube materiale. Facem apel la cetățeni să respecte recomandările autorităților și să manifeste prudență în toate activitățile pe care le desfășoară” au transmis reprezentanții ISU Prahova.