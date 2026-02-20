Luptă cu boala, dar nu renunță la faptele bune. Voluntarul Asociației Veritas Pentru Oameni, din Blejoi, o adevărată lecție de bunătate

Binele adevărat se face cu suflet și cu sacrificiu. În fiecare lună, 52 de copii și bătrâni din medii vulnerabile ale județului primesc pachete cu alimente prin intermediul campaniei derulate de Asociația Veritas Pentru Oameni, din Blejoi. Proiectul umanitar susține, astfel, familiile cu venituri reduse și contribuie la combaterea sărăciei prin donații și implicarea voluntarilor. Astăzi, nu familiile cer ajutor. Astăzi este vorba despre unul dintre voluntarii Asociației, Adrian Samuel Savu, un om care luptă cu o boală cruntă și care nu încetează să facă bine, în ciuda bolii.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” s-a născut din dorința de a nu trece nepăsători pe lângă cei în nevoie. Un proiect care a fost și trebuie să fie în continuare acea „gură de aer” de care au nevoie atâtea familii greu încercate.

Astăzi, 20 februarie,spune coordonatorul campaniei, Savu Isvoraș, nu este despre aceste familii, ci despre un voluntar al Asociației, Adrian Samuel Savu, care a trecut prin 32 de intervenții la rinichi. Bărbatul luptă cu o afecțiune cruntă, fiind nevoit să se descurce cu o indemnizație de boală de 80 de lei lunar.

„Povestea faptelor bune este, în aceste momente, despre cel care merge în cele șapte localități ale Prahovei, cu mașina încărcată, venind de la Târgoviște. Adrian este un om greu încercat.

Fiecare zi este plină de provocări, dureri și teama că ar putea ajunge din nou la spital. Doctorii vorbesc chiar despre dializă, un cuvânt atât de greu.

Știu, pare incredibil ca un om cu un venit atât de mic de la statul român să se ocupe de ceilalți. Sunt conștient și că lumea în care trăim este atât de nedreaptă, dar mai știu că doar prin bunătate putem face o diferență. Astfel de oameni ne dau speranță că nu este totul pierdut.

Mai avem o rază de dragoste în noi. Alături de cei care donează pentru nevoiași, voluntarii sunt oamenii cei mai valoroși”, transmite coordonatorul campaniei, Savu Isvoraș.

Intră și tu în echipa faptelor bune! Accesează site-ul veritaspentruoameni.ro și donează pentru un proiect! Poți dona și direct în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501.