Risc mare de avalanșe în Masivul Bucegi. Avertismentul Salvamont Sinaia și ANM

Pericol major pe munte, după valul de ninsori. În Masivul Bucegi este risc mare de avalanșe, iar salvamontiștii din Sinaia avertizează turiștii să evite traseele alpine expuse în această perioadă.

„Risc mare de avalanșă pe sectorul 2000 – 1400! Acumulări însemnate de zăpadă, plăci de vânt, temperatură în creștere”, au atenționat, joi, reprezentanții Salvamont Sinaia.

Potrivit ANM, în zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici.

În profunzime sunt prezente atât cruste de gheață, cât și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza, în cazuri izolate și mai ales la supraîncărcări ale zăpezii, alunecarea straturilor superioare.

Risc mare de avalanșe. În unele zone zăpada depășește 2 metri

Pe multe văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, local depășind 2 metri. În zona crestelor s-au format cornișe de mari dimensiuni.

Pe pantele înclinate există riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care pot angrena stratul consistent de zăpadă proaspătă și plăcile de vânt, iar în cazuri izolate chiar și straturi din profunzime – risc mare (4), potrivit ANM.

Risc însemnat de avalanșe la altitudini sub 1800 metri

La altitudini sub 1800 m, stratul de zăpadă proaspătă este consistent, depășind local 25–35 cm, chiar și la altitudini joase.

„Se vor mai semnala, trecător, ninsori slabe, însă tendința de creștere a temperaturilor diurne către valori ușor pozitive va determina tasarea treptată a stratului. Se pot declanșa curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500–1800 m și, izolat, chiar mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc însemnat (3)”, a anunțat ANM.

Avertizarea de risc mare de avalanșă este valabilă în Masivul Bucegi până vineri, 20 februarie, ora 20.00.