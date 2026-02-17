Organizația Concordia, 35 de ani de speranță: peste 10.000 de copii salvați din orfelinatele comuniste și de pe străzi

În urmă cu 35 de ani, Organizația umanitară Concordia începea să scrie și să rescrie destine. La scurt timp după Revoluție, leagănele și căminele care găzduiau copiii abandonați au trecut din comunism în democrație fără ca tranziția să însemne și o schimbare a practicilor de instituționalizare. Peste 10.000 de minori au fost luați de pe străzi și au ajuns în grija organizației. Au fost crescuți de la vârsta de 2 luni, unii chiar și până la 26 de ani, când au terminat studii universitare și au reușit să își facă un rost în viață. Azi, Diana Certan, director executiv Concordia, privește cu nostalgie, dar și cu o enormă satisfacție în urmă. A reușit, alături de o echipă întreagă, să facă oameni din suflete chinuite, cele mai multe abandonate. În Prahova, fundația are trei centre de zi pentru copii din familii vulnerabile, dar și un campus educațional care oferă educație incluzivă.

Trei centre de zi, astăzi, în Prahova: 150 de copii primesc o masă caldă și sunt sprijiniți să nu abandoneze școala

Într-o Românie a anilor ’90 marcată de tranziție și de imagini cutremurătoare ale copiilor abandonați, lua naștere una dintre cele mai importante organizații umanitare din țară.

Concordia a plecat la drum cu o misiune cât se poate de clară: să ofere o șansă reală copiilor și tinerilor vulnerabili, pentru ca aceștia să poată duce o viață autonomă. Nu doar copiii au fost și sunt ajutați, ci și familiile acestora, aflate în dificultate.

Primele proiecte, povestește, astăzi, Diana Certan, director executiv al ONG-ului, au fost centre rezidențiale, concepute ca alternative la orfelinatele comuniste.

Ideea de bază era simplă, însă revoluționară, în același timp, pentru acea perioadă: copiii nu aveau nevoie doar de hrană și adăpost, ci și de educație și suport emoțional.

După 25 de ani în care doar asta au făcut, au adunat copii de pe stradă și le-au oferit un cămin, dar și protecție, în urmă cu 10 ani, Organizația umanitară Concordia a decis să își extindă misiunea.

A înființat, în București, Prahova și Dâmbovița, centre de zi pentru prevenirea abadonului școlar, case de tip familial pentru copiii separați de părinți din diverse motive, a dezvoltat programe de formare profesională pentru tineri și a acordat sprijin pentru părinți atât din punct de vedere emoțional, cât și pentru integrarea pe piața muncii și a asigurat locuințe sociale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

Copii, luați de pe stradă și crescuți la Concordia, care, azi, cântă la Filarmonica din Viena

Concordia, mai povestește directorul executiv al celei mai mari organizații din țară, este, pentru miile de copii salvați, „o întreagă lume”.

„Când se umplea o clădire cu copii ai nimănui, strângeam bani și umpleam o alta. S-au adunat, de-a lungul anilor, peste 10.000 de suflete pentru care Concordia a fost și rămâne acasă.

Au fost crescuți de noi 24 de ore din 24, cu măsură de plasament. Unii au făcut facultatea, alții s-au îndreptat spre școli de meserii. Mulți vin și ne vizitează și azi, ceea ce înseamnă că ne-am făcut treaba bine. Avem copii luați de pe stradă, crescuți în centrele noastre, care azi cântă în Filarmonica din Viena, sau care lucrează în spitale.

Îmi vine în minte și cazul Cristinei, o tânără pe care am îngrijit-o de la câteva luni, studentă, astăzi, la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București și care face performanță la baschet. Sunt mulți, foarte mulți copiii noștri, cum îi numim, care azi au o viață independentă”, spune Diana Certan.

În Prahova, Organizația umanitară Concordia are trei centre de zi, două în Ploiești și unul la Provița de Sus, dar și un campus educațional, tot în Ploiești.

Accentul, în cadrul organizației umanitare, este pus pe autonomia copiilor și a tinerilor

În cazul celor mai mari, aceștia nu sunt ajutați doar să „supraviețuiască”, ci sunt învățați să-și gestioneze bugetul, să-și caute un loc de muncă, să își continue studiile și să își construiască un viitor.

„La centrele de zi, trei la număr în Prahova, asigurăm o masă caldă, poate singura din zi, pentru aproape 150 de copii proveniți din familii vulnerabile, care se confruntă cu sărăcie extremă.

Avem minori care au un părinte sau chiar ambii în pușcărie, sau copii cu vârste între 6 și 14 ani, lăsați în grija bunicilor, cărora le e greu să îi crească.

Pe lângă masa caldă, cei mici sunt ajutați la teme și fac meditații pentru examene, dar primesc și consiliere psihologică. Dincolo de cei aproape 150 de copii aflați în situații de risc, sprijiimși familiile.

Avem echipe de asistenți sociali care merg în comunități precum Mimiu sau Dallas și discută cu părinții. Îi ajutăm pe aceștia, atât cu mijloace financiare, cât și cu suport emoțional, să își țină copiii aproape. Acțiuni de prevenție le numim. Înainte să intervină abandonul, luăm măsuri pentru ca acești copii să nu ajungă ai nimănui”, a mai povestit directorul executiv al Organizației umanitare Concordia.

EduCampus și deviza sa: „Aici fiecare contează”

Pe lângă cele trei centre de zi, Concordia mai înseamnă, în Prahova și, EduCampus, un model educațional holistic, ce merge dincolo de lecțiile tradiționale.

În școala primară, mai spune Diana Certan, dar și în centrul de tranzit care reprezintă un serviciu social dedicat sprijinirii a 25 de tineri proveniți din sistemul de protecție specială, ori medii defavorizate, sau în centrul de formare profesională, care are ca scop reducerea ratei absenteismului și a abandonului școlar, prin integrarea pe piața muncii, accentul este pus pe sprijinul social și emoțional al copiilor și tinerilor, pe intervenții și consiliere personalizată adaptată nevoilor elevilor, dezvoltarea abilităților de viață independentă, dar și pe acordarea de sprijin în orientare profesională și integrare pe piața muncii.

Înființat, acum 35 de ani, ca o casă pentru copiii abandonați, Concordia e, astăzi, la 35 de ani de la înființare, unul dintre cei mai importanți actori în domeniul social din România, cu o misiune la fel de simplă ca acum mai bine de trei decenii: sprijinirea celor fragili și neputincioși și șansa la un viitor construit prin educație, susținere și responsabilitate.