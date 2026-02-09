Organizația umanitară Concordia, scutită parțial de taxe la Ploiești. Doar școala primară beneficiază de facilități

Organizația Umanitară Concordia va fi exceptată de la plata taxelor și impozitelor locale doar în cazul clădirii în care funcționează școala primară din cadrul Edu Campus. După ce Observatorul Prahovean a relatat faptul că fundația, care asigură servicii sociale pentru peste 1.000 de copii și adulți vulnerabili din județ, trebuie să plătească un impozit anual de 50.000 de euro la Primăria Ploiești, Mihai Polițeanu a avut luni, 9 februarie, o întrevedere cu directorul Diana Certan, în vederea identificării unei soluții prin care Concordia, ca prestator de servicii sociale, să beneficieze de facilități fiscale.

Invitat joi, 5 februarie, la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a recunoscut că Organizația Umanitară Concordia „este una dintre victimele noilor măsuri legislative” intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, care au eliminat facilitățile fiscale pentru centrele sociale, dar și pentru persoanele cu dizabilități.

După discuția purtată astăzi cu directorul executiv al Organizației Umanitare Concordia, primarul Mihai Polițeanu a dat asigurări că ONG-ul va fi scutit de la plata sumei de 14.000 de euro pentru clădirea în care funcționează școala primară, aceasta fiind unitate de învățământ autorizată de Ministerul Educației.

În ceea ce privește cele două centre sociale din Ploiești, Polițeanu a transmis că, din 2027, va identifica o metodologie prin care să acorde scutiri sau reduceri de la plata impozitelor și taxelor locale, pe baza unor analize cost-beneficiu, pentru o perioadă determinată de timp, de cel mult doi ani fiscali, așa cum prevede legea.

În ceea ce privește clădirea unde funcționează centrul de formare profesională, aceasta nu poate fi exceptată de la plata impozitului, întrucât nu este un serviciu social licențiat de Ministerul Muncii și nici acreditat de Ministerul Educației.