Organizația umanitară Concordia, obligată să plătească 50.000 € impozit la Primăria Ploiești: „Bani luați de la copiii nevoiași”

Organizația umanitară Concordia, filiala Prahova, care asigură, de 35 de ani, servicii sociale pentru peste 1.000 de copii și adulți vulnerabili din județ, trebuie să plătească un impozit anual de 50.000 de euro, la Primăria Ploiești. S-a ajuns aici după modificările intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, care au eliminat facilitățile fiscale pentru centrele sociale, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Decizia, spun reprezentanții organizației, pune o presiune majoră pe activitatea centrelor, susținute din donații.

- Publicitate -

Organizația Umanitară Concordia are, în Ploiești, două centre de zi, unde 143 de copii care trăiesc în sărăcie primesc, gratuit, o masă caldă, dar și sprijin educațional la teme și consiliere psihologică.

Nu doar copiii sunt ajutați de aici, ci și familiile acestora, care primesc, tot gratuit, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, servicii de formare profesională, consiliere psihologică și sprijin pentru acces la serviciile publice.

- Publicitate -

Un alt centru, EduCampus, aflat tot în Ploiești, oferă servicii de educație și formare pentru copii și elevi proveniți din medii vulnerabile și găzduiește stagii de practică pentru tineri din școlile profesionale din oraș.

Peste 1.000 de oameni, în total, copii și adulți, ajutați, să acceadă la o viață mai bună

Până la 1 ianuarie 2026, ca entitate non-profit, Concordia a beneficiat de facilități fiscale specifice. De la începutul anului au fost eliminate scutirile fiscale, motiv pentru care reprezentanții organizației trebuie să plătească un impozit anual de 50.000 de euro pentru clădirile în care funcționează cele trei centre din Ploiești.

Diana Certan, director Concordia: „Nu poți să ai servicii sociale pe care tu le incluzi într-o strategie a orașului și să nu oferi măcar minimum de susținere. (…) Fiecare autoritate locală poate să își facă propria politică de acordare a unor astfel de scutiri fiscale.

- Publicitate -

Cu cei 50.000 de euro. la o normă de hrană de 6 euro, adică 32 de pe zi, per copil, într-o lună putem hrăni 260 de copii, ceea ce nu e puțin lucru.

Pot să înțeleg presiunile financiare guvernamentale, dar nu pot să înțeleg faptul că nu se încearcă găsirea unor soluții, cu un cadru legal existent, care să permită aceste scutiri. Sper că vocea Concordia va fi auzită. Sunt primării în țară care acordă astfel de scutiri, mi se pare aproape imposibil ca Ploieștiul să nu poată.”

Vezi declarația integrală aici:

- Publicitate -

Fundația lui Mihai Neșu, ajutată de premier să scape de impozitul de 38.000 de euro

Vă reamintim, într-o situație similară cu cea a Organizației Umanitare Concordia s-a aflat și fundația fostului fotbalist Mihai Neșu, care administrează Centrul de recuperare Sfântul Nectarie pentru persoane cu dizabilități din Bihor.

Fundația a fost scutită de plata impozitelor locale în valoare de aproximativ 36.000 de euro, după ce premierul a intervenit în urma apelului public făcut de fostul fotbalist.

Decizia a fost luată de autoritățile locale din Sânmartin, în momentul în care Ilie Bolojan l-a sunat pe primar. Practic, Consiliul Local a adoptat cu unanimitate de voturi o hotărâre pentru scutirea de la plata impozitului pe clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale de pe raza comunei.

- Publicitate -

Cum a explicat Ilie Bolojan eliminarea scutirilor

Într-o conferință de presă susținută miercuri, 4 februarie 2026, prim-ministrul României a explicat care au fost motivele care au dus la eliminarea scutirilor, atât în cazul centrelor sociale, cât și în cazul persoanelor cu handicap, recunoscând, totodată, impactul pe care această măsură îl are asupra persoanelor vulnerabile.

Ilie Bolojan a precizat că Guvernul analizează posibilitatea extinderii competențelor autorităților locale, astfel încât acestea să poată acorda reduceri sau scutiri suplimentare, acolo unde situația o impune.

Premierul a mai transmis faptul că pierderile apărute din cauza acestor reduceri înseamnă mai puțini bani în bugetele locale, iar deficitul trebuie acoperit din alte surse.