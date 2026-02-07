Diagnosticată cu ciroză hepatică, Alina Ion, o tânără de 36 de ani, are nevoie urgentă de transplant

Alina Ion este o tânără de 36 de ani, originară din Ploiești, care luptă cu o boală nemiloasă: ciroza hepatică decompensată. Mamă a trei fetițe, femeia trăiește cu gândul apăsător că fiecare zi pierdută poate fi decisivă. În prezent, ea se află sub tratament, însă acesta nu mai este suficient. Ficatul îi cedează, iar timpul, în cazul ei, nu mai are răbdare.

Diagnosticul i-a fost pus Alinei anul trecut, în octombrie. La auzul veștii că are ciroză, un întreg univers s-a prăbușit. O tânără frumoasă, care nu vrea decât să își crească fetițele de 7, 10 și 13 ani și să le vadă mari, la casa lor, duce azi o cursă dureroasă, contracronometru, pentru viață.

„Diagnosticul mi-a fost pus la Institutul Clinic Fundeni din București, în octombrie 2025. Singura mea șansă, la momentul de față, este un transplant de ficat. Lista de așteptare este, însă, una extrem de lungă: 502 persoane.

În cazul în care tatăl meu nu va putea fi donator, dat fiind faptul că am grupa de sânge 0 negativ și RH negativ, va trebui să strâng din dinți și să aștept.

Numai că timpul nu e de partea mea. Medicii de la Fundeni mi-au spus că transplantul trebuie făcut urgent, fiindcă fiecare zi de întârziere înseamnă o degradare a stării mele de sănătate”, ne-a povestit, cu vocea slăbită, dar cu o determinare care impresionează, Alina Ion.

Pentru că boala îi provoacă ascită, adică acumulare periculoasă de lichid în abdomen, periodic ea trebuie să meargă la spital pentru puncții.

Cel care are grijă acum de cele trei copile ale Alinei este bunicul, tatăl femeii, care i-ar putea fi și donator dacă medicii constată, în urma investigațiilor, că există compatibilitate.

Costurile pentru transplantul care ar trebui făcut urgent la un spital privat sunt uriașe: 100.000 de euro. Atât trebuie să plătească pentru operație și 21 de zile de spitalizare.

Oricine dorește să se implice poate contribui la strângerea sumei necesare pentru transplant. Pentru această tânără mamă, ajutorul venit la timp poate face diferența dintre viață și moarte.

Cont pentru donații:

IBAN: RO27 RZBR 0000 0600 2014 1084

Gavril Gheorghe (tatăl Alinei)