Polițeanu caută soluții pentru impozitul de 50.000 de euro impus Organizației umanitare Concordia: „ONG-ul e o victimă”

Invitat joi, 5 februarie, la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a precizat faptul că va încerca să ajute Organizația Umanitară Concordia să fie scutită de la plata impozitului anual de 50.000 de euro, pe care îl are de achitat către Primăria Ploiești, ca urmare a eliminării facilităților fiscale. „Concordia e una dintre victimele noilor măsuri legislative”, a transmis Polițeanu.

- Publicitate -

Organizația umanitară Concordia, filiala Prahova, care asigură, de 35 de ani, servicii sociale pentru peste 1.000 de copii și adulți vulnerabili din județ, trebuie să plătească această sumă ca urmare a eliminării scutirilor la plata impozitelor pe clădiri și terenuri, măsură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și care afectează atât persoanele cu dizabilități, cât și centrele sociale. Detalii AICI.

Primarul Mihai Polițeanu a transmis că va avea o întâlnire cu directorul organizației, Diana Certan, pentru a găsi o soluție astfel încât să fie compensată suma de 50.000 de euro.

- Publicitate -

„Prin aceste eliminări ale facilităților fiscale, sunt două zone care mi se par nedrepte. Am înțeles, Guvernul vrea să dea cât mai puțini bani de la bugetul de stat către UAT-uri (Unități Administrativ-Teritoriale) și a spus: măriți taxele și impozitele locale.

Pot să înțeleg acest lucru. Dar au fost excluse categoriile care aveau nevoie de scutiri la plata taxelor și impozitelor locale. În cazul persoanelor cu dizabilități, impactul bugetar nu era atât de mare pentru Ploiești.

În ceea ce privește ONG-urile, una este o organizație, cum este Concordia, cu o astfel de natură a activității, și alta este un ONG folosit doar pentru a câștiga bani, eventual să mai stea și într-o clădire a Ploieștiului. Avem astfel de cazuri. Am ajuns, astfel, în situația în care s-a pus problema: ori toți, ori niciunul.

- Publicitate -

Mâine, 6 februarie, vom avea o întâlnire la sediul Primăriei cu cei de la Concordia. Au și ei propuneri, avem și noi, astfel încât să găsim o formulă de compensare. Ideea este ca totul să fie legal și să nu deschidem o cutie a Pandorei”, a precizat Mihai Polițeanu.