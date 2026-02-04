10% din imobile nu erau impozitate. Explicația lui Bolojan pentru eliminarea facilităților pentru persoanele cu handicap

Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută în această seară că facilitățile fiscale acordate persoanelor cu dizabilități au fost eliminate în urma unei analize guvernamentale, însă Executivul ia în calcul posibile corecții punctuale, în special prin acordarea unor competențe suplimentare autorităților locale.

Întrebat dacă facilitățile pentru persoanele cu handicap ar putea fi rediscutate, premierul a precizat că impozitarea proprietăților și ajutoarele pentru persoanele vulnerabile sunt două lucruri diferite, reglementate separat.

De ce au fost eliminate scutirile

Ilie Bolojan a explicat că, până recent, existau numeroase excepții de la impozitarea proprietăților și a autovehiculelor, una dintre acestea fiind scutirea totală pentru persoanele cu dizabilități.

„În urma analizelor, am constatat că avem aproximativ 957.000 de cetățeni cu certificate de handicap, ceea ce înseamnă că aproape 10% din fondul de imobile din România nu era impozitat, la care se adaugă și un număr important de autovehicule”, a declarat premierul.

În acest context, Guvernul și Coaliția au decis eliminarea acestor excepții, considerând că impozitele reprezintă o contribuție normală a fiecărui proprietar la bugetul autorității locale.

Impactul asupra persoanelor vulnerabile

Premierul a recunoscut că măsura poate avea un impact dificil pentru o parte dintre persoanele afectate, mai ales în situațiile în care până acum nu s-a plătit nimic, iar acum se solicită plata integrală a impozitelor.

„Am o mare înțelegere pentru aceste situații. Cunosc cazuri concrete, inclusiv ale unor fundații care desfășoară activități extraordinare”, a spus Bolojan, oferind exemplul unei organizații din Bihor pentru care a discutat direct cu autoritatea locală acordarea unei scutiri.

Este vorba de Centrul de recuperare Sfântul Nectarie pentru persoane cu dizabilități din Cihei, coordonat de fostul fotbalist Mihai Neșu. Acesta a scăpat de plata impozitelor de 36.000 euro pentru imobilele deținute lângă Oradea, după ce presa a relatat acest caz.

Posibile reduceri, la nivel local

Premierul a precizat că Guvernul analizează posibilitatea extinderii competențelor autorităților locale, astfel încât acestea să poată acorda reduceri sau scutiri suplimentare, acolo unde situația o impune.

Totuși, Ilie Bolojan a subliniat că orice excepție sau reducere înseamnă mai puține venituri pentru bugetele locale, iar aceste pierderi trebuie compensate din alte surse.

„Facem o analiză, vedem impactul și vom lua o decizie. Nu ne putem lungi. În general, când iei o decizie bine gândită, nu ar trebui să faci corecții imediat”, a concluzionat premierul.