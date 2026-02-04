De ce nu pot fi amendați unii călători fără bilet în Ploiești

Călătorii surprinși fără bilet pe mijloacele de transport în comun din Ploiești, care dețin cărți de identitate electronice, nu pot fi amendați în prezent.

- Publicitate -

Motivul este că TCE Ploiești nu dispune, deocamdată, de cititoare pentru cărțile de identitate electronice, necesare pentru aflarea adresei de domiciliu a călătorilor prinși fără bilet de călătorie.

Fără această informație, procesul-verbal pe baza căruia se aplică sancțiunea nu poate fi completat.

- Publicitate -

„Din câte știu, la nivelul TCE Ploiești se desfășoară o procedură de achiziție pentru cititoare de cărți de identitate. Într-adevăr, dacă un călător nu dorește să ofere informații privind domiciliul său, el nu poate fi sancționat”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Nicolae Alexandri, director de exploatare al TCE Ploiești.

Potrivit hotărârilor Consiliului Local Ploiești, călătoria fără legitimație de călătorie valabilă se sancționează fie pe loc, fie în termen de 48 de ore, cu bilet de suprataxă în valoare de 40 de lei, sau cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei, conform informațiilor publicate pe site-ul operatorului de transport.