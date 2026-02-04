Bolnavii de cancer, loviți de neplata primei zile de concediu medical. Ce spune premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat, astăzi, într-o conferință de presă, motivele care au stat la baza deciziei Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, măsură intrată în vigoare de la 1 februarie.

Potrivit premierului, decizia a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății, în urma unor discuții la nivel guvernamental, și are caracter tranzitoriu.

„Anul trecut, România a plătit aproximativ 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, aproape 8% din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În același timp, bugetele pentru sănătate au crescut constant, iar costurile totale pentru tratamente se ridică la circa 25 de miliarde de lei”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că o parte din sumele economisite ar putea rămâne în sistemul de sănătate pentru a acoperi costurile medicamentelor și ale serviciilor medicale.

Bolojan a reamintit că, încă de anul trecut, Guvernul a adoptat un prim pachet de măsuri după ce analizele statistice au indicat o creștere nejustificată a concediilor medicale în anumite perioade. Aceste măsuri au generat economii de aproximativ 50 de milioane de lei lunar.

„Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări au propus suplimentarea bugetelor pentru servicii medicale în ambulatoriu, în afara sumelor deja alocate. A fost vorba de aproximativ un miliard de lei suplimentar. În acest context, discuția a fost să facem economii în zona concediilor medicale. Este o măsură care există și în alte țări și nu are scopul de a penaliza bolnavii reali, ci de a descuraja concediile fictive”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă bolnavii cronici sau pacienții oncologici vor beneficia de excepții, Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul va analiza impactul măsurii după o perioadă de aplicare.

„Am toată compasiunea pentru aceste cazuri. Cunosc personal ce înseamnă un astfel de tratament. Măsura a intrat în vigoare de câteva zile și vom putea face o evaluare cel puțin după o lună. Este o perioadă tranzitorie, limitată în timp, până când vom pune în aplicare mecanisme care să nu mai permită acordarea nejustificată a concediilor medicale”, a concluzionat premierul.