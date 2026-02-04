Poliţist înjunghiat în spate de un tânăr de 16 ani, în Baia Mare

Un poliţist, în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost înjunghiat în spate, miercuri, pe o stradă din Baia Mare.

Incidentul a avut loc, miercuri seară, pe strada Luminișului, din Baia Mare, în urma unui conflict spontan. Agresorul a fugit apoi de la fața locului.

„Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale. A fost transportat de urgență secția UPU a Spitalului Județean Baia Mare unde i se acordă îngrijirile medicale”, a precizat Europol.

Potrivit primelor date, persoana bănuită că a comis fapta, un tânăr în vârstă de 16 ani, a fost depistat și se află în custodia Poliției.