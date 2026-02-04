Bolojan respinge interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Soluția este educația”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale online este greu de implementat. „Putem lua însă măsuri de prevenție, de educare”, susține primul ministru, ca reacție la propunerea lui Raed Arafat de a limita accesul minorilor la aceste platforme.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că „este greu, astăzi, să iei o măsură care să poată fi pusă în practică sub forma unei astfel de interdicții”.

Premierul a explicat că, în prezent, copiii „au abilități suficient de dezvoltate încât, având acces la un telefon și fiind în preajma unui adult, pot ocoli relativ ușor astfel de restricții”.

„Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm măsuri de prevenție, de educare, să discutăm și să reglementăm, ca părinți, accesul, atât cât este posibil. Mi-e greu să cred că putem introduce interdicții care să fie și aplicabile în mod real.

După cum v-am spus, trebuie gândite măsuri care chiar pot fi puse în practică. Altfel, este dificil să adopți o măsură care nu poate fi aplicată efectiv”, a explicat Bolojan.

Dezbaterile pe această temă au revenit după ce șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a susținut că „este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”. (Detalii AICI).