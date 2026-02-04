- Publicitate -
Ce se întâmplă cu prețul gazelor după eliminarea plafonării. Explicația lui Bolojan

Marius Nica
Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-o conferință de presă susținută miercuri seară, modul în care Guvernul intenționează să elimine plafonarea prețurilor la gaze.

Șeful Executivului a declarat că va propune o perioadă tranzitorie între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, în care prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat și reglementat pe întreg lanțul de furnizare, astfel încât să rămână stabil pe parcursul anului.

Premierul nu a precizat dacă acest lucru va însemna menținerea actualului tarif pentru populație.

Pentru celelalte categorii de consumatori, plafonarea nu va mai fi menținută.

Premierul a subliniat că anul 2027 ar putea fi momentul optim pentru liberalizarea completă a pieței gazelor, întrucât România va beneficia de noi resurse și de o posibilă supraproducție, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețurilor și la eliminarea riscurilor privind aprovizionarea în sezonul rece.

Ilie Bolojan a criticat, totodată, mecanismele de plafonare aplicate în anii anteriori, susținând că acestea au permis unor traderi și furnizori să majoreze artificial prețurile, obligând statul să acopere diferențele, situație care a generat restanțe bugetare existente și în prezent.

