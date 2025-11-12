Cazierul judiciar, exclus din dosarul pentru permisul de conducere

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) anunță că cei care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar în format fizic sau online.

„Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule nu mai solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere” se arată în anunțul DGPCI.

Verificarea situației juridice a solicitantului se va face direct la ghișeu de către Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV).

Acest lucru se va realiza pe baza consimțământului exprimat de solicitant.

Astfel, nu mai este necesară prezentarea de către persoana respectivă a cazierului judiciar în format fizic sau online.