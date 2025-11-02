- Publicitate -
Ajutor la căldură și supliment pentru energie. Condiții de acordare

Autor: Roxana Tănase
bani
Persoanele aflate în situații vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire și de suplimentul pentru energie. „Sprijinul financiar se acordă pe toată durata sezonului rece (1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026), în cazul ajutorului pentru încălzire, iar suplimentul pentru energie este acordat pe parcursul întregului an”, a anunțat ANPIS.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a făcut noi precizări cu privire la ajutorul pentru încălzire aferent sezonului rece 2025–2026, precum și la suplimentul pentru energie.

  • ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parțial costurile cu încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026;
  • suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

Cine beneficiază de ajutorul pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie este acordat consumatorilor vulnerabili care îndeplinesc anumite condiții.

Astfel, ajutorul este acordat familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăți.

Beneficiarii sunt persoane care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană/ pentru familie sau de până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Cum este acordat ajutorul pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza dispoziției primarului.

„Ca și în anii anteriori, cererea-declarație pe propria răspundere se completează și se depunela primăria primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului.

Formularele pot fi obținute de la sediul și site-ul primăriei sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială /al municipiului București.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va efectua plățile pentru acest beneficiu social prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025”, a anunțat ANPIS.

La Ploiești depunerea cererilor pentru ajutorul pentru căldură și suplimentul pentru energie electrică a început din data de 7 octombrie 2025. (Detalii AICI).

