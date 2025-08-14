Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat în funcțiune după modernizare au fost vandalizate zilele trecute. Vestea bună, transmite Primăria Câmpina, este că individul certat cu bunul simț a fost identificat, a primit o amendă de 1500 de lei, iar ca măsură complementară a fost obligat să curețe urmele actului de vandalism.

Locul de joacă pentru copii a fost modernizat săptămâna trecută. Acesta se află în zona străzilor Alexandru Odobescu și Tudor Valdimirescu.

A fost turnat cobor nou de tartan, s-au înlocuit elementele de joacă, fiind montate bănci noi pentru părinți și bunici.

„Din păcate, la nici două zile, un „pictor” a considerat că trebuie să își lase semnătura cu vopsea pe echipamentele proaspăt montate. Poliția Locală a identificat persoana în cauză și a aplicat amendă contravențională de 1.500 lei, iar măsura complementară a fost cea de aducere a băncilor la starea inițială

„Echipamentele au fost curățate, iar parcul este din nou la dispoziția copiilor în condiții bune. Aviz amatorilor: astfel de fapte vor fi sancționate prompt. Ne dorim un municipiu curat și civilizat, iar respectul pentru spațiile publice este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, este mesajul municipalității.