Fundația Metropolis si MRS Residence au modernizat UPU de la Pediatrie

Fundația Metropolis si MRS Residence au inaugurat UPU modernizat al Spitalului de Pediatrie Ploiești. Peste 170.000 euro investiți din fonduri private pentru copiii din Prahova.

- Publicitate -

Fundația Metropolis si MRS Residence anunță finalizarea și inaugurarea Compartimentului de Primiri Urgențe (UPU) modernizat al Spitalului de Pediatrie Ploiești, un proiect realizat exclusiv din fonduri private, în valoare totală de peste 170.000 de euro.

Inițiativa a pornit în vara anului 2023, când MRS Residence, în calitate de dezvoltator imobiliar activ și implicat în comunitatea ploieșteană, a organizat un concert caritabil pe stadionul Ilie Oană. Concertul, care a reunit artiști de top ai scenei muzicale românești, a avut ca scop strângerea de fonduri pentru modernizarea secției de urgențe pediatrice.

În urma acestui eveniment s-au strâns 85.000 de euro, sumă dublată de Fundația Metropolis prin programul „Spitale Publice din Bani Privați”, contribuind astfel la modernizarea completă a secției.

- Publicitate -

„Noi, MRS Residence, facem parte din această comunitate și credem că dezvoltarea înseamnă mai mult decât construcții – înseamnă responsabilitate față de oameni. Am organizat concertul cu un scop clar: să arătăm că și la Ploiești se poate construi cu sens. Că se poate schimba ceva. Că nu mai acceptăm improvizații. Faptul că Fundația Metropolis a dublat suma strânsă ne-a confirmat că facem parte dintr-un val de schimbare reală.” – Reprezentant MRS Residence, partener principal al proiectului.

„Ne-am alăturat inițiativei companiei MRS Residence de a derula un proiect la Ploiești din dorința comună de a aduce o schimbare pentru copii. Am găsit o comunitate care a arătat că nu mai acceptă spitale reci, gri, ostile și nu am putut rămâne indiferenți. Am dublat suma strânsă pentru că fiecare copil are dreptul la demnitate și tratament în condiții excepționale. Acum, spațiul este la standarde sanitare europene. Aceasta e revoluția noastră.” – Codin Maticiuc, fondator Fundația Metropolis.

Modernizarea a inclus reabilitarea completă a compartimentului: instalații electrice și de gaze medicale, climatizare, purificatoare de aer, mobilier și echipamente medicale moderne, uși automate, tâmplărie nouă, pardoseală antibacteriană și un design interior cald, adaptat copiilor.

- Publicitate -

„În numele colectivului Spitalului de Pediatrie Ploiești, vă mulțumesc pentru interesul acordat unității noastre. Inițiativa MRS Residence de a ajuta copiii Prahovei, dublată de aportul Fundației Metropolis, a reușit să transforme un spațiu îmbătrânit fizic și moral într-un loc prietenos, luminos și primitor pentru micii noștri pacienți.” – Dr. Anca Miu, Managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Acest proiect face parte din inițiativa națională „Spitale Publice din Bani Privați”, prin care Fundația Metropolis reabilitează și echipează secții esențiale din spitale de stat, exclusiv din donații și sponsorizări. În cei 5 ani de activitate, peste 40 de spitale din 18 orașe au beneficiat de schimbări majore, iar peste jumătate de milion de pacienți au fost tratați în condiții sanitare moderne.