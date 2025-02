Ploieșteanca Ariana Vlaicu are nevoie de toți oamenii buni aproape

Doi părinți împietriți de durere. Doi părinți care nu știu cum vor putea, în doar câteva zile, să obțină 100.000 de euro pentru a-și salva copilul. Ploieșteanca Ariana Vlaicu are 23 de ani și singura ei șansă pentru a înlătura boala care îi macină trupul e o clinică din Germania. În mai 2024, tânăra părea că e bine după ce reușise să scape, în urma unei intervenții, de tumora care îi invadase creierul. Azi, un tată distrus de durere, vorbește despre recidivă și metastaze.

„Pe data de 6 mai, Ariana s-a trezit brusc cu o presiune la cap și o stare generală proastă. A fost, până în acel moment, un copil sănătos care a avut grijă de corpul ei, ducând un stil de viață sănătos.

În acea zi, simțindu-se rău, am plecat la București la Spitalul «Bagdasar Arseni», de urgenţă, unde a fost diagnosticată cu tumoră talamică dreapta. Starea de rău era provocată de o hidrocefalie generată de tumoră. A fost operată de urgenţă la Spitalul Monza de către dr. Sergiu Stoica, tumora a fost îndepărtată, însă în urma rezultatului biopsiei diagnosticul a fost de gliom grad 4. Această terapie cu protoni nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate şi nici nu se face în ţară.

Ariana are nevoie de încă o şansă la viaţă şi noi, ca părinţi, nu ne permitem aceste costuri. Deja am fost ajutaţi şi până acum de oameni cu suflet mare, fără de care nu am fi ajuns în acest punct.

Este îngrozitor pentru noi să ştim că nu ne putem ajuta copilul şi că trebuie să cerem ajutor în jur, dar este singura şansă a Arianei la acest tratament.

Le mulţumim anticipat tuturor celor care pot şi vor să ne ajute fiica! Sunteţi ultima noastră speranţă!”, povesteau, primăvara trecută, părinții ploieștencei.

Boala Arianei a recidivat. Părinții imploră ajutor

La aproape un an distanță, boala Arianei a recidivat, iar disperarea părinților e acum uriașă. Luni, 24 februarie 2025, ei trebuie să ajungă cu unica lor fiică la o clinică din Germania, unde medicii i-au dat tinerei o șansă la viață.

„În drumul Arianei către Lyon, așa cum am spus în postarea anterioară, am fost ajutați de oameni care nu au rămas insensibili la suferința ei.

La momentul respectiv a fost cea mai bună alegere și a dat rezultate!

După RMN-ul din septembrie aveam mari speranțe că evoluția este una favorabilă (locația primară stagnase, sau chiar se retrăgea).

DAR ……iar asta schimbă totul…….RMN-ul din Ianuarie, efectuat la o clinică din București, și următorul în Februarie făcut de urgență la Iași ne-au adus o veste grea!

În acest moment ne confruntăm cu recidiva bolii, și chiar dacă această veste ne-a doborât, atât pe Ariana, cât și pe noi părinții, încercăm să ne ridicăm și să luptăm cu toate puterile pentru ca Ariana să-și recapete dreptul la viață!

Însă, în această luptă, avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră încă odată!

Chimioterapia nu este o soluție în acest caz particular, iar radioterapia nu este validă in acest moment fiind foarte devreme față de cea inițială!

Suntem în discuții cu IOZK (Immun-Onkologisches Zentrum Koln) în vederea unicului tratamentului adecvat în acest moment!

Peste 100.000 de euro „costă” șansa la viață a ploieștencei

Costurile se ridică la peste 100.000 euro, fiind un tratament imunologic care nu se decontează de către statul român sau german.

Avem sufletele împietrite dar sperăm că vom putea să mergem mai departe, cu mare speranță că vom avea rezultate benefice pentru Ariana.

Mulțumim și pe această cale oamenilor care au contribuit financiar, s-au rugat, a ajutat fiecare cum a putut și încă sunt alături de Ariana!

Vă implor să vă uniți forțele pentru a-i oferi Arianei o șansă la viață așa cum ați reușit să o mai faceți!”, este mesajul tatălui Arianei, Cătălin Vlaicu.

Pentru a o ajuta să acceseze tratamentul de care are nevoie, puteți contribui cu o sumă cât de mică în următoarele conturi:

Beneficiar : Ariana Vlaicu

IBAN: LT95 3250 0970 3663 3028 (REVOLUT €)

IBAN: RO77 REVO 0000 1799 7564 6411 (REVOLUT RON)

IBAN : RO05 INGB 0000 9999 1457 2937 (ING RON)

Apor România/Asociația Pacienților oncologici

Pentru Ariana Vlaicu

Pentru firme (trebuie contract semnat)

IBAN : RO 34 BACX 0000 0012