Scuipatul mașinilor, ultima ”distracție” a tinerilor needucați din Ploiești. Reacția unei șoferițe: ”Loazele mi-au întors stomacul”

O ploieșteancă a fost martora unui incident petrecut, recent, în traficul din Ploiești. Mai mulți tineri care circulau cu un autobuz al TCE scuipau pe mașinile aflate în trafic, în ceea ce numesc, probabil, un ”concurs distractiv”.

Șoferița a postat pe Facebook întâmplarea:

”PĂRINȚII sunt datori sa invete copiii normele de baza ale bunului simt. Nu profesorii… nu scoala e datoare sa ii invete pe copii comportamentul de baza. PARINTII sunt OBLIGATI MORAL sa ii invete. Ca d-aia se zice de cei 7 ani de-acasa.

Azi , la semaforul de la Dero , m-am trezit cu scuipat pe parbriz. Bai, recolta bogata. Pe fereastra unui autobuz aflat pe banda alaturata , niste dobitoci plini de hormoni, nu mai mari de 16 ani, scuipau la foc automat pe masinile tintite de ei.

Am pus poza ferestrei, nu am putut filma sau poza momentul, dar ce pot sa va zic, mi-a intors stomacul. Nu mai zic de masina din fata care era fix sub fereastra autobuzului. La volan o femeie. I-au albit parbrizul.

Acu’ daca zic ca nesimtitii meritau fo’ doua palme peste gura ca sa invete ca nu e frumos , sigur as fi certata, acuzata de brutalitate, etc. I-as lua pe parintii loazelor pline de hormoni si energie pe care fac pariu ca nu si-o consuma intelectual, deci le-as lua parintii si i-as pune pe nesimtiti sa ii scuipe pana cand s-ar satura. Poate vor invata si adultii ca au datoria sfanta, sacra sa isi educe copiii.

Sa dai buna ziua, sa iti ceri scuze, sa nu ragai la masa, sa cedezi locul unui om cu probleme, sa nu treci pe rosu, sa mananci fara sa pari un porc la troaca, sa fii cinstit, sa nu minti, sa nu furi… toate astea se invata acasa nu la scoala. Scoala educa mințile, scoala are rolul ei.

Aruncati cu pietre in aceasta postare, dar va intreb, aveti curaj sa ii lasati pe astfel de copii in preajma copiilor vostri? Sunteti siguri ca e vor fi vecini buni copiilor vostri la maturitate ?

M-am suparat de luni ca sa fie treaba treaba…”