Mădălin Chivu, masterand la UPG Ploiești, îmbină viața academică cu pasiunea pentru dans

Mădălin Chivu este un tânăr din Prahova, în vârstă de 27 ani și, totodată dansator în cadrul trupei de dansuri Atlantis. El ne arată că prin voință putem reuși lucruri mărețe.

Mădălin Chivu este un tânăr talentat și dedicat, care îmbină într-un mod unic viața academică cu pasiunea sa pentru dans. În prezent, el este student masterand la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea Afacerilor.

Dar, în afara acestei activități, Mădălin este, de asemenea, membru activ al Casei de Cultura a Studenților Ploiești, unde își canalizează pasiunea pentru dans.

Încă din anul 2017 este unul dintre cei mai activi membrii ai formației de dans Atlantis, astfel Mădălin a participat la multe spectacole și concursuri, reprezentând cu succes Casa de Cultura a Studenților.

În anul 2022, el a participat la un număr de concursuri de dans, concurând cu alte case de cultură din țară, precum: Everybody dance with us Ploiești, Iași dansează, Studance Craiova Festival și Sibiu dans Festival. Performanțele sale au fost recompensate cu numeroase premii și aprecieri din partea juriilor și a publicului.

În plus față de concursurile de dans, Mădălin a participat și la mai multe spectacole, printre care Noaptea la zoo, Alfabetul conviețuirii și Proetnica. Aceste apariții i-au permis să își arate talentul și pasiunea pentru dans într-un mod mai amplu, câștigând admirația și respectul publicului.

