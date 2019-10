Terenul de sport de la Colegiul „Al. I. Cuza“ Ploiești, transformat în parcare de către profesori. Reacția conducerii FOTO

Elevii de la „Cuza“ care au ore de sport pe care le țin pe terenul din spatele instituției trebuie să fie cu mare atenție și să facă slalom printre mașinile profesorilor. Și asta din cauză că dascălii au transformat acest loc într-unul de parcare. În fața școlii există locuri, însă sunt cu taxă.

Mașinile ocupă parte bună din spațiul aferent mișcării elevilor, lucru care se vede și din fotografiile trimise de un cititor al publicației noastre. Dacă joacă baschet, handbal sau forbal, copiii trebuie să aibă grijă cum și unde aruncă mingea, ca nu cumva să spargă vreun parbriz.

Parcarea autoturismelor pe terenul de sport le este permisă cadrelor didactice chiar de către conducerea instituției, care susține că, momentan, este singura soluție găsită pentru a veni în sprijinul dascălilor, mai ales că unii vin din alte localități.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Spațiul aferent parcărilor din curtea noastră este limitat, cred că sunt undeva la șapte locuri. Am făcut solicitare către Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) ca să ne ofere gratuit niște locuri pentru profesori, dar fără succes. Prin urmare, am găsit această soluție ca să venim în sprijinul colegilor noștri. N-au fost situații neplăcute până acum. Copiii au grijă și, în plus, este loc suficient de joacă acolo“, ne-a declarat Roxana Păun, directorul adjunct al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza“ din Ploiești.

Chiar dacă această parcare are acceptul conducerii instituției, orice decizie trebuie să fie conformă cu regulamentul unității și destinația prevăzută prin lege a obiectivului respectiv.



Foto: