Carrefour a scos Pepsi de la vânzarea din supermarketurile din Franța din cauza ”creșterii inacceptabile a prețurilor”

O știre publicată de Biziday, care citează prestigioasa agenție Reuters, ne-a atras atenția.

Știrea în cauză are următorul titlu: ”Franța. Carrefour nu va mai vinde produsele companiei PepsiCo, cum ar fi sucurile Pepsi, 7Up sau chipsurile Lay’s, argumentând că prețurile acestora au crescut “inacceptabil” de mult”.

Am renunțat de ceva vreme să mai consum băuturi carbogazoase cu inacceptabil de mult zahăr. Recunosc că ocazional o mai fac, însă nu aveam o părere despre evoluția prețurilor. Știam doar că s-au scumpit, urmare a deciziei guvernului nostru de a suprataxa astfel de produse, o decizie pe care o consider foarte bună, una care să descurajeze consumul în exces.

Am observat că prețurile la raft sunt sensibil mai mari, dar nu am stat să fac un calcul dacă majorarea este cauzată doar de taxa impusă de executivul nostru. Ceea ce mi-a stârnit însă curiozitatea astăzi a fost decizia retailerului francez Carrefour, o decizie aplicabilă în țara de origine, momentan nu și în alte țări unde are extinsă rețeaua, România numărându-se printre ele.

Așa se face că am căutat informații despre evoluția prețurilor Pepsi, incluzând și celelalte băuturi răcoritoare pe care le produce, dar și chipsurile comercializate. Gigantul snackurilor și băuturilor a declarat anul trecut că ”a crescut prețurile la nivel global cu 11% în medie, contribuind la creșterea veniturilor” peste așteptările analiștilor, în ciuda faptului că volumul vânzărilor PepsiCo a scăzut cu 2,5%. Vânzările nete pentru al treilea trimestru au crescut cu aproape 7%, la 23,45 miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, au vândut mai puțin cantitativ, dar sensibil mai scump, ceea ce le-a generat un profit mai mare față de anul anterior.

Revin la informațiile furnizate de Reuters, respectiv la decizia retailerului Carrefour din Franța:

”De astăzi, în magazinele Carrefour din Franța, la rafturile cu produsele companiei PepsiCo va fi afișat anunțul: “Nu mai vindem această marcă, din cauza creșterii inacceptabile a prețurilor”.

Un purtător de cuvânt al lanțului de magazine, citat de Reuters, nu a explicat și dacă produsele încă în stoc vor fi retrase sau vor rămâne în vânzare. Din portofoliul PepsiCo fac parte sucurile Pepsi, Mirinda, 7UP, dar și chipsuri/snacksuri Lay’s, Cheetos, Doritos.

Reuters semnalează că anunțul făcut de Carrefour este cel mai recent episod al “luptei” dintre retaileri și companiile globale din domeniul alimentar, în privința prețurilor. În ultimele luni, magazine din Germania sau Belgia au oprit comenzile pentru o varietate de bunuri de consum, tot din cauza scumpirilor.

Totuși, grupul francez a fost unul dintre cei mai activi retaileri care “au provocat” marile companii din domeniul alimentar, în privința prețurilor. În 2023, de exemplu, a afișat anunțuri în dreptul produselor al căror gramaj a scăzut, dar care s-au scumpit sau nu au suferit modificări de preț (fenomen cunoscut drept “Shrinkflation”).

Potrivit datelor preliminare furnizate de biroul francez de statistică, prețurile de consum au fost, în decembrie 2023, cu 4,1% peste nivelul lui decembrie 2022, în timp ce inflația anuală a alimentelor a coborât de la 7,7% în noiembrie 2023 la 7,1% în decembrie 2023.

Ministerul francez de Finanțe avertizase în 2023 că va recupera “profiturile nejustificate” ale companiilor din sectorul alimentar, prin taxe speciale, în cazul în care companiile cu costuri de producție mai mici nu vor ieftini produsele.

Cum un astfel de anunț de scoatere de la raft nu a apărut încă și în rețeaua Carrefour din România, este firesc să avem curiozitatea dacă în Franța se face un test sau dacă la noi chiar nu contează?