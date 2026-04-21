Explozie la CET Vest din București. Incendiu puternic la transformatoare

Un incendiu puternic a izbucnit luni seară, 20 aprilie 2026, la CET Vest, în București, după o explozie care a afectat mai multe transformatoare electrice. Flăcările s-au manifestat violent, fiind alimentate de cantități mari de ulei, iar intervenția pompierilor a fost una de amploare, potrivit Digi24.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a manifestat inițial cu flacără deschisă la două transformatoare electrice, ulterior fiind confirmat faptul că trei echipamente au fost afectate. În jurul orei 23:35, locuitorii din mai multe zone ale Capitalei au resimțit o scădere de tensiune pentru câteva secunde.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate numeroase forțe: autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu azot, echipaje SMURD, dar și utilaje pentru intervenții la înălțime. Ulterior, dispozitivul a fost suplimentat cu cisterne de mare capacitate, pentru a asigura necesarul de apă.

Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că incendiul a implicat aproximativ 30 de tone de ulei și că intervenția s-a realizat cu apă și spumă. Acesta a precizat că nu a fost emis mesaj RO-Alert, deoarece zona este situată la distanță de locuințe, însă populația a fost sfătuită să țină geamurile închise.

„Din păcate, roboții nu pot fi folosiți, sunt în mentenanță, nu sunt în Capitală”, a mai spus Arafat.

Autoritățile au decis oprirea alimentării cu energie electrică la nivelul obiectivului pentru a facilita intervenția. La ora 00:50, incendiul nu se mai manifesta cu flacără deschisă, însă pompierii continuau operațiunile de răcire a zonei afectate.

Din fericire, până la acest moment nu au fost raportate victime. Situația rămâne în dinamică, iar echipele de intervenție monitorizează în continuare zona pentru a preveni reaprinderea focarelor.