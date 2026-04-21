Primarul Buzăului, Constantin Toma rupe linia PSD și îl susține pe Bolojan. „S-au spus foarte multe neadevăruri în ședință”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat că luni, 20 aprilie 2026, a votat pentru menținerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din interiorul PSD, care au generat o nouă criză politică.

- Publicitate -

Edilul a declarat că decizia a fost una dificilă, pe fondul situației politice actuale.

„Mă simt foarte bine şi mă simt în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii, indiferent de tot ceea ce s-a motivat”, a spus Constantin Toma, la Prima News, potrivit News.ro.

- Publicitate -

Acesta a criticat dur modul în care s-au desfășurat discuțiile din partid, susținând că în ședința PSD au fost prezentate informații eronate:

„S-au spus foarte multe neadevăruri la această conferinţă, congres, ce-o fi fost. (..) Să ne înţelegem, Partidul Social-Democrat, din păcate, a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie, chiar dacă se înţelegeseră în coaliţie. Există un acord politic, inclusiv pe această listare de pachete minoritare, pe bursă, care aduce câştig României, nu aduce pierderi. Aduce şi bani, aduce transparenţă şi aduce management mai performant, iar România nu-şi pierde proprietatea. S-a încercat, aşa, o impresionare a poporului, vezi, Doamne, noi suntem salvatorii. Nu este deloc aşa”, a declarat edilul, membru PSD.

Toma a mai afirmat că există nemulțumiri în rândul aleșilor locali, după ce mai mulți primari de comune i-au transmis că sunt deranjați de faptul că votul lor ar putea fi monitorizat în interiorul partidului.

- Publicitate -

Întrebat de ce le este teamă membrilor PSD, edilul a explicat că „pentru orice funcţie, trebuie să primeşti un acord de la şeful de partid şi de la şefii de partid de la Bucureşti”.