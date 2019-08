În ce hal s-a degradat Phoenicia Luxury din Mamaia: mucegai în baie și plajă murdară la tarife de ”fițe”. FOTO

Tocmai m-am întors dintr-o vacanță petrecută la Hotel Phoenicia Luxury din Mamaia și regret alegerea făcută. Față de acum doi ani, când am fost plăcut surprins de condițiile oferite, hotelul s-a degradat foarte mult, iar calitatea serviciilor a scăzut enorm.

Să trecem la subiect. Odată ce am fost cazați în hotelul de ”patru stele plus” au început și problemele. Camera, situată la etajul al treilea, avea o vedere superbă la...acoperișul restaurantului. Cum era de așteptat, cât am stat aici nu am putut aerisi încăperea din cauza fumului și mirosurilor de mâncare degajate de hotele industriale.

Deși eram trei adulți, patul suplimentar (o canapea) era nearanjat. La solicitarea noastră, o ”duamnă” de la curățenie ne-a aruncat un cearceaf pe pat și numai la insistențele mele mi-a arătat cum se și desface canapeaua respectivă, după care a dispărut. Precizez că nu am o problemă în a-mi face singur patul, dar dacă tot te dai mare cu stelele alea și denumirea ”luxury”...

În fine, în camera spațioasă, curățenia era făcută de ochii soacrei, iar în baie mucegaiul era decorul perfect alături de un ventilator montat în grabă, care scotea un zgomot infernal. Sub mobilier, praful era gros de-un deget, iar prosoapele schimbate ca fiind curate erau deja pătate, sper că de tușul de la ochii turistelor. Abia după ce am făcut reclamație la recepție, câteva deficiențe au fost corectate (au acoperit mucegaiul cu silicon), însă scuzele primite pe un carton în cameră nu am cum să le accept.

Muște în restaurantul fără aer condiționat

La restaurant, deși mâncarea era diversificată și gustoasă, un miros greu îți tăia pofta de mâncare. Peste brânzeturile fine se așezau tacticoase câteva muște (un chelner mi-a spus că nu are ce să facă?!), iar lipsa aparatelor de aer condiționat era suplinită de câteva ventilatoare din care curgea apa direct în capul turiștilor. Din nou, lipsa curățeniei era evidentă.

Plaja, murdară, cu dușuri improvizate de Dorel

Sentimentul de degradare a locației a devenit și mai puternic odată ce am ajuns la plajă. Aici, șezlongurile aveau pernele murdare, pătate, unele chiar rupte, iar umbrelele de soare erau niște accesorii rustice, inutile în zilele caniculare. Au făcut economie până și la coșurile de gunoi, care erau insuficiente pentru mulțimea de turiști nemulțumiți. Dușurile arătau groaznic: mici, pline de nisip, cu instalații improvizate, iar în piscina de lângă hotel nisipul făcea parte din decor. Culmea, un turist a fost certat de un angajat că se spală pe picioare de nisip, iar apa se scurge pe alee :). Așadar, de vină era turistul, nu improvizația lor!

Concluzia: Phoenicia Luxury arată jalnic, iar curățenia lasă mult de dorit. Sub nicio formă nu se justifică tarifele uriașe practicate (la recepție o cameră dublă cu mic dejun costa 300 de euro!!!!) de ceea ce ar fi trebuit să fie ”perla” stațiunii Mamaia. Nu o spun doar eu, ci o dovedește majoritatea comentariilor negative de pe site-urile de travel.

