Claudiu Petriu, medicul stomatolog ploieștean, pasionat de motoare

S-a născut și a crescut în București, însă viața l-a adus, în 2007, la Ploiești, după ce s-a căsătorit cu o frumoasă ploieșteancă, Anamaria, medic stomatolog. Au împreună un băiat de 17 ani, iar al doilea „copil” al familiei, așa cum spune în glumă, este clinica stomatologică SWISSDENT, situată pe strada Gheorghe Doja, la nr. 7. Medicul stomatolog Claudiu Petriu și-a găsit „vocația” încă de pe la 11,12 ani, atunci când primea 5 lei pe zi de la tatăl său, tehnician dentar, pentru a-l ajuta în cabinet. Anii au trecut, iar Claudiu Petriu și-a dat seama ce vrea să facă în viață. Iar unul dintre cele mai mari câștiguri a fost și rămâne faptul că, alături de „jumătatea” sa, a descoperit combinația perfectă a vieții de cuplu, împletită atât de frumos cu cariera. (GALERIE FOTO la finalul textului)

Medicul Claudiu Petriu vorbește blând și calm despre mare sa pasiune: stomatologia. Un om căruia i se înseninează privirea atunci când povestește despre implanturi, tehnologii, noile descoperiri în domeniu sau cât de important este pentru el să se perfecționeze în continuu. „Toată viață voi învăța, toată viața înseamnă autodepășire, mai ales că în acest domeniu, stomatologia, noutățile se succed cu o viteză amețitoare”.

Îl rog să îmi povestească despre începuturi….

Nimic nu i-a fost ușor în viață și tot ce a reușit, a reușit datorită ambiției, inspirației și perseverenței.

Claudiu Petriu a urmat cursurile Colegiului de Tehnică Dentară, apoi, a plecat în armată, iar la scurt timp după stagiul militar s-a angajat la Policlinica Dentară Drumul Taberei, unde a fost coleg chiar cu tatăl său, omul care i-a insuflat pasiunea pentru stomatologie și dorința de a vedea la cât mai mulți dintre semenii săi „acel zâmbet de revistă și sănătos, deopotrivă”.

La Ploiești s-a mutat în 2007, când, alături de soția sa, Anamaria, au deschis clinica SWISSDENT. Specializați pe tot ceea ce înseamnă implanturi dentare, medicii Petriu povestesc cum, la începuturi, rata refuzurilor, în cazuri complicate, era de 80 la sută.

„Programam 10 pacienți la implantologul nostru de atunci și el oprea doi. Restul de opt îi trimitea acasă fiindcă nu avea soluții pentru ei. Am zis atunci: ce fac? Ca business nu e rentabil, iar pacienții erau toți triști când plecau. Am zis că trebuie să găsesc un sistem și am găsit sistemul implanturilor bicorticale pentru care a existat perfecționare la numeroase cursuri în străinătate. După, mi-am dat seama că pot să pun astfel de implanturi la 90% dintre pacienți, iar situația s-a inversat”.

Ce sunt implanturile dentare bicorticale? Tot medicul stomatolog Claudiu Petriu explică

„Sunt dispozitive medicale utilizate în stomatologie pentru a înlocui rădăcinile dentare pierdute. Aceste implanturi sunt plasate în osul maxilarului sau al mandibulei și sunt proiectate să traverseze atât stratul cortical exterior al osului, cât și stratul spongios interior. Această abordare oferă o stabilitate mai mare implantului și contribuie la o integrare mai solidă în osul înconjurător”.

Acordă mare importanță istoricului medical al pacientului

Medicul Petriu mai explică faptul că încearcă să păstreze prețurile pieței, fiind chiar „sub” acestea, însă, niciodată nu face rabat de la calitate.„Mi se pare crunt să folosești tu, ca medic, materiale de proastă calitate, fiindcă efectele, în timp, asupra sănătăţii pacienţilor pot fi devastatoare. Mai mult, astfel de lucrări nici nu au cum să reziste”.

Pune foarte mare preț pe comunicarea cu pacientul și pe răspunsuri la orice întrebare, indiferent dacă timpul efectiv de lucru se dublează câteodată. „Am foarte multă răbdare și, pentru mine, e vital ca pacientul să înțeleagă, chiar să vadă, pas cu pas, toată procedura, dar și materialele folosite. Mai mult, soția mea este cea care are grijă de istoricul medical al fiecărei persoane care ajunge pe scaunul din cabinetul nostru. Nu poți interveni pe parte de implanuturi fără să știi dacă pacientul nu are cumva probleme de sănătate care pot interfera cu intervenția chirurgicală”, povestește medicul Petriu, „adoptat” de Ploiești în urmă cu 18 ani.

Medicul stomatolog Claudiu Petriu și pasiunea pentru motoare

Întrebat fiind și care e cheia succesului pentru a avea o viață personală, dar și una profesională împlinite, acesta admite faptul că este un om extrem de norocos fiindcă și-a găsit „jumătatea” cu care împarte inclusiv cariera. „Ne susținem reciproc, împărţim responsabilitățile, ne acordăm sprijin constant, am creat un mediu potrivit pentru succesul nostru atât ca parteneri de viață, cât și ca profesionişti în domeniul stomatologiei”, conchide medicul stomatolog Claudiu Petriu.

Un om care recunoaște că, (deși soția stă mereu cu teamă), de trei ani, și-a descoperit o nouă pasiune, cea pentru motoare. Spune, însă, că așa cum conduce mașina, la fel de prudent este și când se urcă pe motocicleta sa, un Harley Davidson pe care o consideră „bijuterie pe roți”.

Nici nu ai cum să nu îl întrebi despre această nouă pasiune, dat fiind faptul că, în cabinetul înțesat de diplome, medicul stomatolog Petriu ales să ne împărtășească, relaxat, o bucată din povestea vieții personale, dar și profesionale, „echipat” cu o jachetă moto Harley Davidson. E asumat și sincer, deschis și comunicativ, calități care îl transformă în ochii pacienților din doctor în prietenul în care poți avea deplină încredere că îți poate reda un zâmbet perfect.

