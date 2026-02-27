CCR a publicat motivarea privind pensiile speciale ale magistraților. Legea merge la promulgare

Joi, 26 februarie 2026, Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a declarat constituțională legea de reformă a pensiilor speciale ale magistraților. Documentul a apărut și în Monitorul Oficial, iar legea ajunge acum la președintele Nicușor Dan, care are la dispoziție 10 zile pentru a o promulga, potrivit Constituției.

Decizia a fost luată pe 18 februarie, cu șase voturi la trei, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat actul normativ în luna decembrie.

Ce prevede legea

Legea stabilește că pensia unui fost magistrat nu poate depăși 70% din ultimul salariu net încasat. Totodată, vârsta de pensionare va crește treptat până la 65 de ani, în termen de 15 ani de la intrarea în vigoare a legii.

Curtea Supremă condusă de judecătoarea Lia Savonea a contestat legea în luna decembrie a anului trecut.

Ce spune CCR despre obiecțiile ÎCCJ

Curtea Constituțională arată că nu are competența de a analiza oportunitatea unei politici publice sau impactul bugetar al măsurilor adoptate de Guvern și Parlament. De asemenea, CCR subliniază că nici Înalta Curte nu poate verifica oportunitatea politicilor promovate.

Înalta Curte nu are „competența” de a verifica oportunitatea politicilor promovate de Guvern.

CCR stabilește în motivarea deciziei că „nu are competența de a examina oportunitatea inițierii unui demers legislativ și nici de a cuantifica impactul bugetar pe care îl au măsurile legislative promovate sau care ar trebui promovate”.

„De asemenea, Curtea Constituțională nu are nici competența de a stabili măsurile legislative ce trebuie promovate. Ca atare, Curtea nu poate controla calculele de natură financiară prezentate de Guvern în expunerea de motive a legii sau în punctul de vedere formulat și nici nu are competența de a verifica oportunitatea diverselor politici publice promovate, cum nici Înalta Curte de Casație și Justiție nu își poate aroga această prerogativă”, conform CCR.

„Pensia de serviciu nu este eliminată”

CCR precizează că reforma nu elimină pensia de serviciu pentru nicio categorie din sistemul judiciar. Viitorii magistrați pensionari vor putea opta între pensia de serviciu și pensia contributivă din sistemul public.

Curtea mai arată că nici Constituția, nici vreun instrument juridic internațional nu stabilesc un anumit cuantum al pensiei. Acesta este decis prin legislația națională, iar legiuitorul poate impune atât limite minime, cât și plafoane maxime.

De ce nu a fost sesizată CJUE

CCR explică faptul că procedura de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene este un mecanism de cooperare pentru interpretarea dreptului UE în cadrul unui litigiu concret. CJUE nu oferă avize consultative generale și nu se pronunță asupra conformității unei norme interne cu dreptul Uniunii.