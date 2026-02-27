Wiz Khalifa condamnat definitiv în România la închisoare cu executare. Pedeapsa primită

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare în România, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația în anulare.

Vă reamintim că rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârșitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanța, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, după ce a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costinești, în 2024.

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanța hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanța.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spațiului de desfășurare a festivalului de muzică din Costinești, a deținut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis și o țigaretă care conținea cannabis”, afirmau procurorii.

Decizia instanței este definitivă

„Respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (….) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta Curții de Apel Constanța.

Decizia instanței este definitivă.

Artistul locuiește în Statele Unite ale Americii, iar pedeapsa ar putea fi pusă în aplicare doar dacă acesta revine în România sau dacă autoritățile române ar solicita extrădarea lui. În lipsa unei astfel de proceduri, condamnarea rămâne valabilă, însă nu poate fi executată cât timp el nu se află pe teritoriul României.