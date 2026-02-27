Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan

Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, potrivit digi24.ro.

Influencerul a primit sentința finală din partea Curții de Apel București, care a admis apelul procurorilor. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, acesta va fi supravegheat și obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Pe durata termenului de supraveghere, artistul trebuie să respecte mai multe obligații, respectiv să anunțe orice schimbare a domiciliului sau a locului de muncă și să comunice deplasările care depășesc cinci zile.

De asemenea, trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, în comuna Domnești.

Dorian Popa a fost oprit în trafic în 2023 de polițiștii rutieri, în localitatea Domnești, județul Ilfov, în apropierea locuinței sale. În urma testării, a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise. (Detalii AICI)