Pakistanul a atacat mai multe orașe din Afganistan

Autor: Ștefan Vlăsceanu
atac pakistan afganistan

Pakistanul a atacat noaptea trecută mai multe orașe mari din Afganistan au declarat vineri oficiali din ambele țări. Ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, potrivit Reuters.

„Răbdarea noastră s-a epuizat. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a declarat vineri ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Atacurile riscă să se transforme într-un conflict prelungit de-a lungul frontierei de 2.600 km, după o veche dispută privind acuzațiile Islamabadului că regimul de la Kabul adăpostește militanți care efectuează atacuri în Pakistan.

Talibanii au negat acuzațiile și au transmis că securitatea Pakistanului este o problemă internă.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în anumite zone din Kabul, Kandahar și Paktia.

Un videoclip distribuit de oficialii pakistanezi din domeniul securității a arătat licăriri nocturne de la focurile de armă de-a lungul frontierei și se aude cum trage artileria grea.

Un videoclip cu atacurile asupra Kabulului a arătat coloane dense de fum negru ridicându-se din două locuri și un incendiu masiv într-o parte a capitalei Kabul.

