Patru blocuri din Ploiești intră în reabilitare termică. S-a dat startul licitației

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Primăria Ploiești a lansat licitația pentru reabilitarea termică a patru blocuri din municipiu, proiect finanțat din fonduri europene. Valoarea estimată a contractului pentru execuția lucrărilor este de peste 9 milioane de lei.

Potrivit anunțului făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, este vorba despre blocurile 23 B (Str. Constantin Brezeanu nr. 1B), 26 F (Bdul. Republicii nr. 169-173), 34 A1 (Str. Gheorghe Doja nr. 35) și 28 E (Str. Colinii nr. 2).

Valoarea estimată a contractului pentru execuția lucrărilor este de 9.063.197 lei, fără TVA. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 16 martie 2026.

Contractul de finanțare a fost semnat pe 23 decembrie 2025, potrivit anunțului făcut de municipalitate la finalul anului trecut.

La nivelul municipiului Ploiești, programul de reabilitare termică include două loturi de blocuri – Lotul 3 și Lotul 4 – cu o valoare totală cumulată de 32.014.742,76 lei (inclusiv TVA).

Primarul Ploieștiului a anunțat, ieri, că a fost demarată licitația și pentru construcția unui centru de îngrijiri paleative la Spitalul Municipal.

