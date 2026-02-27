Cine poate primi gratuit un loc de veci în cimitirele din Ploiești. Lista beneficiarilor

Aleșii locali din Ploiești au aprobat, ieri, noul regulament privind concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele administrate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești.

Noile prevederi stabilesc clar condițiile de atribuire, duratele concesiunii, obligațiile titularilor și facilitățile acordate anumitor categorii sociale.

Cine poate solicita un loc de înhumare

Pot beneficia de concesionarea unui loc de înhumare persoanele cu domiciliul în municipiul Ploiești, în următoarele situații:

în cazul decesului unei rude sau al unei persoane aflate în întreținere;

persoanele cu probleme de sănătate, în baza unei adeverințe eliberate de medicul de familie;

cetățenii care au împlinit vârsta de 75 de ani;

persoanele care au rude suferinde sau în vârstă de minimum 75 de ani.

Solicitanții trebuie să depună la SGU Ploiești documente justificative, precum acte de identitate, certificate de stare civilă sau documente medicale.

Scutiri pentru anumite categorii

Regulamentul prevede protecție socială pentru:

pensionarii cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe economie;

persoanele încadrate în grad de handicap;

concesionarii fără venituri.

Scutirea se acordă pentru un singur loc de înhumare și doar pentru anul în curs, pe baza documentelor justificative.

Durata concesiunii și condițiile legale

Locurile de înhumare pot fi concesionate pe perioade de 7, 25 sau 49 de ani. Contractele mai vechi, inclusiv cele încheiate „pe veci”, își păstrează valabilitatea.

Un solicitant poate primi un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din municipiu. Prin excepție, în anumite situații justificate, poate fi atribuit un alt loc.

Concesionarul are doar drept de folosință asupra locului și nu îl poate înstrăina sau greva. În caz de deces al titularului, dreptul de folosință se transmite conform legislației succesorale.

Obligații financiare și penalități

Redevența anuală trebuie achitată până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Întârzierile atrag majorări de 1% pentru fiecare lună de întârziere.

Prețul concesiunii este actualizat anual, în funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Programul de acces în cimitire

Accesul publicului este permis:

între 1 octombrie și 31 martie: 08:00 – 17:30;

între 1 aprilie și 30 septembrie: 07:00 – 21:00.

Accesul auto este permis în anumite intervale orare, cu excepții pentru persoanele cu handicap, autovehiculele funerare și personalul autorizat.

Autoritățile subliniază că accesul în cimitire este permis doar în ținută decentă, cu respectarea liniștii și a ordinii publice.