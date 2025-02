Cheltuirea banilor din concertul caritabil pentru pediatrie

Codin Maticiuc, cel care prin inițiativa ”Spitale publice din bani privați” a dublat suma strânsă în urma concertului caritabil inițiat de MRS Residence la Ploiești, a revenit în oraș pentru a verifica stadiul lucrărilor de la Spitalul de Pediatrie.

Înițiat de MRS Residence, evenimentul desfășurat pe stadionul Ilie Oană din Ploiești a generat un venit de 85.000 de euro, bani destinați Spitalului de Pediatrie, o unitate medicală care funcționează într-o clădire veche, improprie unei activități atât de sensibile.

Inițiativa MRS a fost apreciată de Fundația Metropolis, condusă de Codin Maticiuc, acesta dublând suma pe care ploieștenii au strâns-o, cumpărând bilete la concertul caritabil.

Evenimentul s-a desfășurat pe 16 iunie 2023, iar de atunci oamenii s-au tot întrebat ce se întâmplă cu acei bani, de ce lucrurile se mișcă greu. Mai mult decât atât, chiar Codin Maticiuc s-a arătat foarte supărat din cauza faptului că suma nu este cheltuită cât mai rapid în folosul copiilor care au nevoie de servicii medicale cel puțin decente.

În iulie 2024, Codin Maticiuc anunța: ”Spitalul a decis ca acești bani să intre într-o extindere a CPU actual (compartiment primiri urgențe).

Am așteptat un an de zile ca managementul să autorizeze această construcție și astăzi vă anunț că am decis sa renovam CPU actual.

Nu credem că spitalul va reuși să facă lucrările dorite prea curând și noi vrem să ne separăm total de a mai lucra cu ei.

Vom face renovările fără să mai depindem de autorizarea noului proiect de extindere (în cadrul căruia era prevăzut CPU) și spitalul nu va fi decât beneficiar ca în majoritatea cazurilor de care ne ocupăm.”

Imediat după reacția lui Codin Maticiuc, Anca Miu, în calitate de director al Spitalului de Pediatrie din Ploiești, declara pentru Observatorul Prahovean:

Dr. Anca Miu: ”Am făcut tot ceea ce am putut, respectiv demersurile necesare pentru extinderea UPU. Am obținut toate avizele (apă, electricitate etc.) mai puțin unul: cel de la ISU Prahova. E greu de înțeles cum legislația se tot modifică, e greu de înțeles că nu putem dărâma pereții pentru a respecta anumite distanțe.

Este clar mai mult o atitudine birocratică. De aceea nu am reușit să mișc lucrurile timp de un an. Îmi pare rău să aud decizia domnului Maticiuc, dar mai mult de atât nu aveam ce să fac. Am vrut și extindere UPU, dar ne vom rezuma doar la renovare.”

Acum, în 2025, după ce s-a insistat pentru urgentarea lucrărilor de renovare, în special în zona UPU pediatrie, Codin Maticiuc a revenit la Ploiești, prezentând stadiul lucrărilor.

Video Codin Maticiuc: