Măști vândute cu 10 lei la clinica Mediug Ploiești? Ce spune directorul dr. Cristian Vintilescu

Ploieșteanul care a publicat bonul fiscal eliberat de Mediurg a stâtnit un val de revoltă în mediul online, acuzând conducerea centrului medical că profită de situație pentru a face speculă. L-am contactat pe directorul Mediur, dr. Bogdan Vintilescu, care era la curent cu situația și care și-a exprimat punctul de vedere.

Postarea ploieșteanului Liviu D.: ”Îi numim profitori și bișnițari pe cei care vând măști cu 2 sau 5 lei pe site-urile binecunoscute??? Mediurg Ploiești vinde cu 10 lei o masca fără de care ai interdicția de a intra in clinica. Promit ca voi renunța la o zi de concediu doar pentru a putea depune plângeri la toate organele abilitate sa cerceteze aceasta hoție. Nu cred ca am cerut niciodată asa ceva dar acum chiar apelez la spiritul civic al fiecăruia in vederea distribuirii acestei postări.

P. S. : SUNT FOARTE CURIOS CUM VOR EXPLICA INVESTIGAȚIILE MEDICALE PRESTATE CONFORM BONULUI FISCAL.”

Postarea sa s-a viralizat, stâtnind un val de indignare din partea celor care asimilează practica speculei. Pe bon nu scrie însă Mască - 10 lei, ci ”investigați medicale” (N.R.-investigații). L-am contactat pe medicul Cristian Anton Vintilescu, directorul centrului medical Mediurg, care a răspuns solicitării noastre de a ne trimite un punct de vedere oficial:

”In aceasta perioada de risc major de infectie cu noul coronavirus (COVID-19), pentru a proteja pacientii si apartinatorii acestora precum si pentru protectia personalului, Conducerea Clinicii a luat urmatoarele masuri de preventie ca si REGULI PENTRU ACCESUL IN CLINICILE MEDIURG:

Accesul in Clinica se va face DOAR pe USA PRINCIPALA unde se afla o persoana desemnata, pregatita sa dea informatii utile tuturor;

Fiecare pacient este rugat sa dea o declaratie pe propria raspundere privind starea de sanatate si circulatia in zone/regiunile rosii sau galbene ale PANDEMIEI cu NOUL CORONAVIRUS;

Pacientii si apartinatorii vor fi dezinfectati pe maini la intrarea in Clinica si vor primi un formular cu indicatii si informatii privind infectia cu NOUL CORONAVIRUS (COVID-19), modul in care trebuie sa se comporte pentru a nu pune in pericol sanatatea proprie si chiar viata proprie precum si a celor dragi lor;

Toti cei care intra in Clinica trebuie sa poarte masca de unica folosinta iar, daca nu au una PERSONALA, Clinica le va pune la dispozitie una atat pentru protectia personala cat si a angajatilor nostri; aceste masti sunt obtinute de Clinica cu mari eforturi financiare stiut fiind faptul ca in acest moment in farmacii nu se mai gasesc;

Se recomanda pastrarea, pe cat posibil, a unei distante de 1-1.5 m fata de persoana cu care se ia contact pentru rezolvarea problemelor medicale precum si fata de ceilalti pacienti si apartinatori;

Evitati pe cat posibil atingerea cu mana nedezinfectata/nespalata a gurii, nasului sau ochilor;

Respectati indicatiile personalului nostru medical care este prezent in fiecare zi la munca pentru a va oferi cele mai bune servicii medicale.

Toate aceste masuri exceptionale au fost decise incepand cu data de 16.03.2020, intr-o perioada exceptionala (STARE DE URGENTA NATIONALA) in care milioane de oameni sunt infectati (si zeci de mii au murit deja) cu acest virus necunoscut si fara tratament pana acum.

Aceste masuri au fost gandite pentru protectia pacientilor si apartinatorilor acestora precum si pentru protectia personalului medico-sanitar din Clinica, singura Clinica Privata din Prahova care lucreaza in regim NON-STOP.

Informam toti beneficiarii serviciilor noastre ca Centrul Medical MEDIURG NU VINDE MASTI DE UNICA FOLOSINTA, ci OFERA SERVICII MEDICALE CARE INCLUD DE FOARTE MULTE ORI CONSUMABILE MEDICALE: MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE, toate aceste costuri fiind cuprinse in bonurile si facturile fiscale emise cu rigurozitate pentru fiecare pacient.

Informam in acest mod pe toti cei care au primit pe diverse canale informatii denigratoare si rau-voitoare la adresa Centrului Medical MEDIURG ca am fost si ramanem preocupati permanent atat de sanatatea pacientilor nostri dar si de cea a angajatilor nostri.

Personalul MEDIURG cunoaste toate implicatiile infectiei cu noul cornavirus si de aceea este foarte riguros in ceea ce priveste cazurile medicale care intra in Clinicile MEDIURG, personalul nostru fiind de asemenea direct expus riscului de infectie.”