Trei bărbați trimiși în judecată pentru viol, după incidentul de la Şcoala de vară AUR din 2023

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au terminat de instrumentat dosarul în care o tânără de 17 ani a reclamat că a fost violată într-un hotel din staţiunea Neptun-Olimp, în timpul Şcolii de vară AUR din 2023.

- Publicitate -

Cei trei bărbați inculpaţi, cu vârste cuprinse între 29 şi 33 de ani, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate.

Potrivit anchetatorilor, aceștia au profitat de imposibilitatea fetei de a-şi exprima voinţa şi de vulnerabilitatea victimei.

- Publicitate -

Tânăra a acuzat că, văzând că se află în stare avansată de ebrietate, bărbaţii au violat-o după ce unul dintre ei a dus-o într-o cameră. Camerele de supraveghere din unitatea de cazare au surprins, conform unei avocate a victimei ,,cum minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat de cei trei”.

Reprezentanţii AUR au transmis în 2023 că fata a venit la eveniment cu acordul părinţilor şi a recunoscut ea singură că a consumat alcool, fiind trimisă a doua zi dimineaţă acasă, alături de doi însoţitori care au predat-o părinţilor.