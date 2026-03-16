Sebastian Ghiță: „Călin Georgescu a venit la mine la Belgrad să-l ajut cu ruși și sârbi”

O înregistrare audio prezentată în spațiul public de jurnalistul Cristi Ciupercă îl surprinde pe Sebastian Ghiță afirmând că fostul candidat independent Călin Georgescu l-ar fi vizitat la Belgrad, în decembrie 2021, pentru a-i cere ajutorul ca să se întâlnească cu „ruși și sârbi”.

În înregistrarea citată, Ghiță spune că s-a întâlnit cu Georgescu la un restaurant din Belgrad și că acesta i-ar fi spus că este „pe drumul luminii” și că este „președintele României”, solicitând „ajutor și sprijin”. Audio AICI

Georgescu confirmă întâlnirea, dar invocă o „strategie”

După apariția înregistrării, Călin Georgescu a confirmat că s-a văzut cu Sebastian Ghiță la Belgrad, însă a susținut, într-o intervenție la Realitatea Plus, că scopul întâlnirii ar fi fost exact opus: să nu primească sprijin.

„M-am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a declarat Georgescu, adăugând că ar fi făcut acest lucru deliberat pentru a fi perceput ca nefinanțat.